Gabicce Gradara, fine anno col botto. Ingaggiato l’attaccante Barattini

Fine anno con il botto per il Gabicce Gradara. E’ stato infatti ingaggiato il forte attaccante Giovanni Barattini, classe 1998, svincolato dalla K Sport Montecchio Gallo. Un giocatore di categoria superiore, con esperienza, forte fisicamente, in grado di assicurare un buon bottino di reti. Il bomber, già all’Atletico Gallo e alla Forsempronese (Eccellenza), Barbara e Nuova Real Metauro (Promozione), si è già allenato con la nuova squadra e sarà disponibile per la trasferta contro la Biagio Nazzaro alla ripresa del campionato, domenica 5 gennaio.

Presidente Gianluca Marsili, perché la società ha deciso un investimento così importante?

"Inseguivamo Barattini da almeno tre stagioni, si sono create le condizioni per prenderlo e non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione tanto più che ancora per qualche tempo ci mancherà in attacco Costantini: quando sarà recuperato sarà una freccia in più al nostro arco. Barattini, conteso da più società, è il tipo di giocatore che ci mancava, un uomo d’area che completa al meglio il reparto avanzato. Con Barattini e Rapagnani, un centrocampista versatile, abbiamo inserito qualità, esperienza, personalità, centimetri".

A fronte dei due arrivi sono usciti l’attaccante esterno Marcucci, il difensore Franca ed è in via di definizione la cessione del centrocampista Tamagnini. E’ chiuso il mercato del Gabicce Gradara?

"Credo di sì, se comunque capiterà un’occasione nel ruolo di esterno d’attacco la valuteremo con attenzione. Abbiamo deciso di non sostituire Tamagnini in quanto in questa prima parte di stagione i giovani cresciuti nel nostro settore giovanile hanno ampiamente dimostrato di essere all’altezza per cui contiamo sul loro proficuo apporto". Presidente Gianluca Marsili, qual è l’obiettivo del club? "Puntiamo il prima possibile a raggiungere la quota salvezza per poi giocarci le nostre carte per i playoff per i quali siamo in corsa. Siamo umili, ma non ci nascondiamo, abbiamo l’ambizione di migliorare il rendimento della prima parte di stagione che ci vede al settimo posto ad una lunghezza dal quinto. Siamo convinti di avere una rosa competitiva per raggiungere questo traguardo e di potercela giocare alla pari con altre sette, otto squadre". Nel prossimo turno domenica 5 gennaio subito un match importante, la trasferta sul campo della Biagio Nazzaro in rimonta con l’arrivo di mister Fenucci.

am.pi.