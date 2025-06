Gabicce Gradara. Il nuovo portiere è Adebiyi

Il Gabicce Gradara ha un nuovo portiere. Il club del presidente Marsili ha comunicato ieri l’ingaggio del portiere Jammin Adebiyi (foto), classe 2000. "Di Casinina, è cresciuto nel Valfoglia – spiega la sua nuova società- fino a diventarne titolare per più stagioni (ha disputato i playoff nel campionato 22-23) prima del trasferimento al Lunano in cui ha militato nell’ultimo campionato. Nel recente passato Adebiyi per due volte è stato convocato nella rappresentativa Juniores per il Torneo delle Regioni. Si è laureato in Scienze Motorie ad Urbino, il suo obiettivo è diventare docente di educazione fisica". "Sono molto contento della chiamata del Gabicce Gradara, un club che da avversario ho sempre ammirato perché considerato di prima fascia – sottolinea Adebiyi – e anche quest’anno c’è la volontà da parte della società di essere protagonista. Sono convinto di aver fatto un salto di qualità senza nulla togliere al Lunano che sta allestendo una rosa molto competitiva. Per me è un ottimo trampolino di lancio: ho l’ambizione di salire di categoria, magari arrivare in serie D. Dei vecchi compagni conosco a fondo solo Gallotti che ha giocato con me al Valfoglia". "Riguardo le mie caratteristiche aggiunge Adebiyi che ha come suo modello Marc-André ter Stegen del Barcellona -sono un portiere dal rendimento continuo, credo di avere contribuito nelle mie stagioni al Valfoglia alla buona classifica della squadra. Mi piace uscire sui cross, sulle punizioni e gli angoli, negli uno contro uno ho un certo tempismo, una buona percentuale di rigori parati. Anche tra i pali ritengo di possedere una buona tecnica".

am. pi.