Gabicce, il deserto in centro. Chiude anche la filiale Intesa. Ora di banche ne resta solo una

Un’altra serranda è destinata ad abbassarsi in via Cesare Battisti, nel pieno centro di Gabicce Mare. A metà ottobre la filiale locale di Intesa San Paolo chiuderà definitivamente i battenti nell’ambito del piano industriale nazionale di chiusure e di accorpamenti che l’istituto di credito ha stilato per l’anno 2025. Secondo i programmi di Intesa di due filiali esistenti nel raggio di pochi chilometri è destinata a rimanerne soltanto una: la scelta dell’istituto di credito ha privilegiato quella di Cattolica, destinando così i locali di via Battisti alla chiusura.

Brutto colpo per la via, che già rischia la desertificazione commerciale. Proprio nei mesi scorsi, le attività che avevano scelto di restare aperte durante l’inverno - dal negozio di abbigliamento Frog, all’edicola Barzilai, al 44 Café - avevano lanciato un grido d’allarme, annunciando che, a causa dello scarso passaggio, non avrebbero più ripetuto l’esperienza di tenere alzata la serranda tutto l’anno. E adesso, a quella commerciale, si aggiunge anche la desertificazione dei servizi bancari. Basti pensare che fino a una quindicina d’anni fa le banche aperte a Gabicce Mare erano otto, dopo questa chiusura programmata è destinata a rimanerne in funzione soltanto una, Riviera Banca, in viale della Vittoria.

"E’ in corso un processo nazionale legato alla dematerializzazione degli istituti di credito – sostiene Roberto Rossini, segretario Fisac e segretario generale Cgil di Pesaro e Urbino – che porta a privilegiare la diffusione dei servizi online rispetto all’apertura degli sportelli. E’ un processo contro il quale noi ci siamo sempre battuti, perché spesso porta grandi disagi all’utenza ed elimina i rapporti umani nei servizi". La scelta operata dall’istituto di credito nei confronti del futuro di una filiale passa, spiega il sindacalista, attraverso una valutazione della sostenibilità economico finanziaria dello sportello. Se i numeri non soddisfano si chiude: questa scelta porterà alla ricollocazione dei cinque dipendenti e alla valorizzazione dell’immobile attraverso la locazione o l’alienazione, come sta avvenendo per i quasi 500mq ex sede della Banca delle Marche, sempre di proprietà di Intesa, in piazza Matteotti, in vendita da circa tre mesi. "Ci adopereremo per la migliore ricollocazione dei dipendenti – prosegue il segretario Cgil - . Per arginare questi processi servono però anche prese di posizione da parte delle comunità locali e dei Comuni".

Su quest’aspetto la sindaca di Gabicce Marila Girolomoni assicura che il dialogo è aperto. "Abbiamo chiesto a Intesa di posticipare la chiusura inizialmente programmata per metà giugno a ottobre – sostiene – e stiamo lavorando per una coprogettazione che possa evitare di abbassare la serranda. Per l’edificio in piazza Matteotti abbiamo invece messo dei paletti per quanto riguarda l’affaccio e l’uso della parte esterna".

