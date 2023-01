Gabicce, il ponte ’rotto’ non aiuta il turismo

Il mare d’inverno, con le onde che si infrangono sulla spiaggia sotto ad un cielo plumbeo, magari avrà il suo fascino, ma spesso... solo per un giorno. A Gabicce, infatti, con la politica di destagionalizzazione ormai già avviata, il turismo ancora fatica a trovare dimora nella città marittima durante i mesi più freddi. Complice di ciò anche la crisi che ormai è entrata nei pensieri di tutti quanti: "Una cosa che ho notato è che la gente preferisce i Bed and Breakfast – commenta Francesco Ceccarelli, proprietario dell’hotel Plaza e presidente dell’associazione Visit Gabicce –. È un dato di fatto: se in un hotel si spende 100, in un appartamento in affitto si spende 50. Di questi tempi è ovvio che si vada a risparmio, anche perché, nella maggior parte dei casi, a Gabicce ci si viene d’estate a prendere il sole. Soprattutto, la gente ha preferito i weekend, non si sono viste molte permanenze per più di 3 giorni nel fine settimana. Non si riesce a fare più la settimana al mare, anche se d’inverno, come una volta. In tutto ciò, ad essere aperti siamo due hotel. A livello economico, quindi anche parlando di commercianti, è andata meglio, ma a frenare i viaggi è stato anche il problema con il ponte (che è in restauro e che solo a primavera sarà riaperto, ndr) che divide Cattolica da Gabicce, che sembra aver voluto rallentare la voglia di spostarsi verso di noi. È andata così, ma ancora siamo ancora in pieno inverno e tutto può succedere". La tendenza seguita, quindi, è quella di una visita, la classica "gita fuori-porta" che occupa non più di mezza giornata al turista, che basta giusto per una passeggiata sulla spiaggia e qualche acquisto: "Il problema è che non c’è comunicazione tra gli albergatori e l’amministrazione – dice Paola Michelacci, proprietaria del Grand Hotel Michelacci –. Io sono favorevole alla destagionalizzazione, anzi, mi farebbe piacere vedere i turisti che apprezzano la nostra città, ma il fatto è che non c’è pubblicità. La città deve pubblicizzarsi meglio, non solo basandosi sui turisti ’fedeli’ che ogni estate vengono giù. Addirittura ho donato 850 metri di battigia al Comune per la costruzione di un ascensore che collegasse la spiaggia con la parte alta della città, costeggiando l’antica scalinata, soprattutto per i turisti più anziani. Purtroppo, finora, quello che ho potuto vedere sono solo molte parole e pochi fatti".

La riapertura del Mississippi, come epicentro di mostre e di eventi, ha sicuramente acceso qualche scintilla di speranza per il turismo: "Abbiamo avuto, dall’inizio della mostra fotografica ’L’altro Mare’ di Gabriele Nastro, parecchie visite – commenta Marila Girolomoni, vicesindaco di Gabicce –. Il fatto che oltre 3000 persone siano venute appositamente per questo è un grande segnale che spinge l’amministrazione ancora di più ad abbracciare la parola ’cultura’. Ulteriore man forte è stata data anche da il ’Nostro Natale’, che ha aiutato il processo di destagionalizzazione". Poco turismo, quindi, se non per gli amanti dell’arte e della cultura, o per chi, in spirito natalizio, si è voluto concedere una foto con Babbo Natale.

Alessio Zaffini