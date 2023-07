'Gabicce in Rosa': Tre Giorni di Dibattiti e Premio Giornalismo Donna

Torna il Festival Culturale "Gabicce in Rosa" con la seconda edizione del Premio di Giornalismo "Gabicce Donna". Incontri, dibattiti e momenti musicali accompagneranno le tre giornate: domani, venerdì e sabato. Il premio, aperto alle scuole di giornalismo, vedrà un vincitore assoluto fra i tanti che hanno partecipato, utilizzando oltre alla tradizionale carta stampata, anche le moderne tecnologie. Sarà premiata anche la Scuola di Giornalismo di appartenenza del vincitore per l’istituzione di una borsa di studio. Oggi, alle 21,15 al Mississippi dibattito "La cultura diventa protagonista. Made in Italia". Domani, alle 17.30, al Mississippi corso per giornalisti dal tema "Come cinema, teatro e critica raccontano le donne – Da Fellini, regista delle donne, alle icone del teatro e della critica" (corso valido per i crediti formativi); alle 21 in piazza Municipio "Storie di amicizie, protagonista la donna". Serata di premiazione dei vincitori del premio di giornalismo "Gabicce Donna", esibizione musicale del duo "I Cant’Autori" Monia Angeli e Stefano Nanni. Con la partecipazione di Ivan Cottini che dialogherà con Paola Severini Melograni sul suo libro "La danza della Farfalla". Conclusione sabato alle 21.15 al Mississippi.

l. d.