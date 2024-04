Gabicce Mare, la scelta. Maresciallo dell’Arma si candida alla guida di una lista civica

Ed ecco il candidato sindaco che si oppone alla maggioranza uscente di Gabicce mare. Si chiama Michele Bencivenga, 59 anni, maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio al Reparto operativo provinciale. Guida la lista civica aMARE Gabicce. "E’ un progetto civico libero e unitario – spiega – che mira a valorizzare le straordinarie peculiarità del territorio gabiccese; nasce per rappresentare il pensiero della comunità, libero da condizionamenti e sistemi di partito, favorendo lo slancio necessario per ripartire, migliorare la qualità di vita dei cittadini e incoraggiare lo sviluppo sostenibile e virtuoso". Aggiunge: "aMARE Gabicce si propone dunque come alternativa credibile e dinamica, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla realtà gabiccese, favorendo un processo di cambiamento, trasformazione e progresso. Una squadra trasversale, composta da donne e uomini che sono espressione della società civile, lontani da logiche di potere e di partito, che hanno maturato esperienze significative in diversi campi, dal commercio al turismo, dall’imprenditoria allo sport, desiderosi di mettersi in gioco per imprimere una svolta positiva al territorio che amano e al quale sono fortemente legati". La lista è stata presentata ieri ai cittadini tenutosi al Creobicce. "Per troppo tempo - ha spiegato il candidato sindaco - una politica miope e autoreferenziale, sorda alle esigenze della comunità e focalizzata esclusivamente sul mantenimento di uno status quo, ha impedito alla nostra città, Gabicce, di esprimere al meglio il proprio potenziale, di perseguire progetti di rilancio".

"Gabicce è il paese che amiamo, un paese che vuole svegliarsi dal sonno profondo in cui sembra essere sprofondato negli ultimi anni, che vuole tornare ad essere protagonista, che vuole riscoprire e mettere al centro la propria identità e trasformarla in un volano di crescita in campo economico, turistico, commerciale. Vogliamo farlo attraverso la nostra predisposizione all’ascolto e al dialogo, mettendo da parte gli steccati ideologici per dare voce alla pluralità di voci, idee e sensibilità che sono la vera ricchezza del nostro territorio e che per troppo tempo sono state ignorate".

"Tra i punti focali del nostro programma: trasparenza, condivisione e comunicazione per una politica vicina al cittadino; un modello turistico sostenibile che faccia leva sulla creazione di un sistema coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la cultura e che si basi sulla capacità di valorizzare il territorio con azioni di marketing attivo; un piano strutturato per far ripartire e incentivare il commercio inteso come risorsa imprescindibile; grande attenzione al tema del decoro urbano, delle manutenzioni e della salvaguardia delle aree verdi".