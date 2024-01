Gabicce Mare non dimentica il suo pittore Guerrino Bardeggia

In occasione del ventesimo anniversario della morte dell’artista gabiccese Guerrino Bardeggia, la sua città accoglie, presso la sala consiliare del palazzo comunale, una collezione di opere appartenenti alla sua fase artistica più matura. Si tratta di cinque tavole che misurano 120x150 centimetri realizzate con tecnica mista a collages. Il ciclo pittorico al quale appartengono (insieme a tante altre) le cinque tavole esposte a Gabicce è chiamato dal Maestro “Il senso della vita“.

Nella piccola e preziosa collezione in mostra anche tre vasi incisi, due su maiolica bianca e uno su base nera, dove le linee precise e sicure del disegno del maestro Bardeggia ritraggono farfalle, piccoli volatili, bambini e fiori. In particolare, la selezione proposta ha due riferimenti stilistici oggettivi che le accomunano e danno un senso profondo all’esposizione. Il primo è l’amore dell’artista per il colore rosso, sempre intensamente radicato nella sua poetica e onnipresente nella trasmutazione in materiale tangibile dei suoi intenti artistici. Il secondo riguarda la delicatezza di Bardeggia nel trattare la natura e l’aura mite con la quale la descrive. Una delicata rappresentazione di uccellini, piante, pianeti luminosi accompagnano abbracci, famiglie, esseri umani avvolti nel tepore della loro simbiosi col mondo che li circonda. Forte il riferimento alla tematica cardine di “Pesaro 2024: la natura della cultura“ dove sono celebrate diverse traiettorie del rapporto tra natura, arte e tecnologia. Nella collezione “Rosso e vita“ natura e creatività si fondono. L’esposizione, curata e presentata da Lara Badioli, foto di Giuseppe Badioli, promossa dal Comune di Gabicce Mare e dal Comitato per la promozione dell’arte di Guerrino Bardeggia, è stata inaugurata ieri. Le opere saranno esposte fino al 14 gennaio con la possibilità di visitarle tutti i giorni dalle 16 alle 18.

l. d.