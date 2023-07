Gabicce Mare, Nuova Vita per il Parco Pubblico 'Gente di Mare' con Restyling

Nuova vita per il parco pubblico ‘Gente di mare’ in viale della Vittoria a Gabicce Mare. Aspes ha realizzato su incarico dell’amministrazione comunale e grazie al contributo della locale Farmacia comunale un intervento di restyling che va ad impreziosire la porta della città mantenendo lo storico monumento dedicato ai caduti del mare. Il nuovo giardino, che si estende su un’area di 1.900 mq, è stato disegnato come uno spazio verde cittadino con un nuovo impianto di irrigazione e la messa a dimora di nuove piante, arbusti ed essenze. Il manto erboso è attraversato da una passeggiata pedonale illuminata che crea un percorso sinuoso con un richiamo alle onde del mare. Per valorizzare il monumento dedicato ai caduti del mare, realizzato nel 1987 dall’artista Guerrino Bardeggia, è stato creato con sassolini colorati e resine un disegno geometrico azzurro e bianco con un nuovo sistema di corpi illuminanti. Per ottenere il risultato finale prima sono state rimosse alcune alberature esistenti ammalorate (o a fine ciclo vegetativo) e successivamente ne sono state messe a dimora delle nuove: 2 loropetali esemplari a cespugli, 2 alberi di Giuda (Cercis siliquastrum), 2 ciliegi ed 1 lagestroemia. E’ stata ridata forma e spessore alle aiuole creando delle collinette, dei movimenti di terra, arricchiti da onde colorate e movimentate grazie alla piantumazione di 1.110 arbusti di varie specie.

"Il Comune di Gabicce Mare ha ampi spazi verdi ed alberati e c’è la necessità di una manutenzione costante e curata da esperti per gestire e salvaguardare il patrimonio urbano – spiega il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi – Per il giardino dedicato ai caduti del mare è stata richiesta una nuova veste: abbiamo voluto rinnovare, migliorare e potenziare le alberature creando uno spazio con un bellissimo tappeto erboso naturale. Sono stati privilegiati arbusti colorati e decorativi ed è stato aumentato il numero delle panchine per consentire a tanti fruitori, gabiccesi e turisti, di poter godere di momenti di relax all’ombra delle alberature. Con questo intervento è stato valorizzato il monumento di Guerrino Bardeggia e ringrazio la società Aspes per aver curato l’ideazione e la realizzazione resa possibile grazie al contributo della Farmacia comunale".