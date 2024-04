Gabicce mare, presentata la lista di centrodestra chiamata ’aMARE’

Una lista civica svincolata da condizionamenti e logiche di partito, che vuole mettere al centro la capacità di ascolto per comprendere al meglio le esigenze della gente. Una squadra consapevole delle grandi potenzialità che Gabicce è in grado di esprimere e che desidera impegnarsi per il rilancio del tessuto economico-turistico locale, l’apertura di attività commerciali e locali, per dare nuovo impulso ad un centro che si sta gradualmente spegnendo, promuovere una politica di decoro urbano attenta ai temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Ieri è stata inaugurata la sede della lista civica aMARE Gabicce, in via Romagna 9-11. E’ stata l’occasione per incontrare la lista del candidato sindaco Michele Bencivenga. "Una squadra trasversale – si legge in una nota– che ha maturato esperienze significative nelle professioni e che avrà un confronto attivo con la comunità gabiccese". Ed ecco i candidati: Andrea Arduini, 57 anni, commerciante, Patrizia Bacchini, 65 anni, imprenditrice, Matteo Baldassarri, 43 anni, imprenditore, Manuela Bertuccioli, 43, commerciante, Paolo Curzi, 53 anni, imprenditore, Pier Paolo Fersini, 47 anni, operaio settore nautica, Anita Festa, 34, personal trainer, Donatella Galli, 57 anni, commerciante, Luca Mariotti, 42 anni, geometra, Monica Melchiorri, 52 anni, impiegata, Massimo Muccini, 55 anni, imprenditore, Luca Terenzi, 43, imprenditore.