Gabicce Mare progetta il futuro. Primi passi per il Piano spiaggia. Un obiettivo: il maxi parco giochi

Finisce la stagione e si volta pagina. Lo sguardo adesso va alla spiaggia che verrà. Si è tenuto nei giorni scorsi sera al Mississippi il primo incontro tra il Comune, gli operatori delle attività balneari e della ristorazione presenti sulle aree demaniali sul nuovo ‘Piano spiaggia’ per Gabicce Mare. Ha così preso il via un percorso che l’amministrazione comunale vuole condurre con la partecipazione e la collaborazione dei titolari delle attività e che dovrebbe giungere al traguardo tra circa un anno e mezzo, andando ad aggiornare l’attuale strumento di pianificazione risalente agli anni ’90 e aggiornato nel 2004. "Il nuovo piano dovrà tenere conto delle recenti normative regionali e delle linee guida in materia – sostiene la sindaca Marila Girolomoni –. E’ un percorso che parte dall’analisi dello stato dell’arte e dello scenario costituito dai criteri e dai principi all’interno dei quali ci si dovrà muovere. Insieme agli operatori entreremo via via, nel corso degli incontri che faremo in questo periodo, nel dettaglio tecnico per definire il futuro assetto della spiaggia".

Il percorso che sarà seguito, oltre che dai tecnici comunali, dall’architetto Andrea Gualandi inizia mettendo sul tavolo alcuni spunti strategici da cui partire: la definizione di tre direttrici principali, il Faro, il Mississippi e la spiaggia Sottomonte, l’ampliamento della visuale verso il mare e la destagionalizzazione. "Abbiamo presentato un primo rendering – prosegue la sindaca – che sintetizza le nostre volontà. Da qui iniziano i ragionamenti con gli operatori che puntano a scendere sempre più nel dettaglio e negli aspetti tecnici. Tra gli obiettivi da raggiungere insieme abbiamo anche quello di armonizzare la fruibilità pubblica della spiaggia con gli interessi dei privati. In questo senso – sostiene – per seguire anche la direzione della destagionalizzazione della spiaggia e quella di poterla vivere di più, ci sono ragionamenti importanti che si possono aprire ad esempio per quanto riguarda l’uso delle zone gioco dei vari bagni. Se potessero essere fruite pubblicamente anche fuori stagione, si potrebbe dare vita a un grande e bellissimo parco giochi all’aperto utilizzabile anche da tutti i cittadini".

Da qui le prossime proposte: il secondo appuntamento è fissato tra circa un mese. Nel frattempo gli operatori potranno iniziare ad elaborare le loro idee e i loro suggerimenti da portare al tavolo di discussione e confronto.