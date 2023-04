"Gabicce Maremonte" Un faro accende l’estate

Sarà la luce di un faro a rappresentare il "marchio" (o il brand, per gli anglofili) di Gabicce Maremonte 2023, l’iniziativa che da quattro anni racconta con simboli e icone la storia del territorio gabiccese, quest’anno rappresentato graficamente dalla designer Laura D’Amico.

"Segui la sua luce" è invece lo slogan di questa nuova edizione e presentato ieri mattina durante il sesto incontro di "Fare rete per il territorio". L’immagine del faro, inoltre, è dal duplice significato: quello rassicurante che indica la strada di casa, e quello della luce che proietta lontano il suo fascio luminoso. In particolare, il faro di Gabicce Maremonte 2023 è stato immaginato mentre rivolge la sua luce sulla Riviera del San Bartolo e, soprattutto, su Pesaro 2024, "un appuntamento di grande prestigio per la città di Pesaro e per tutti i 50 comuni della Provincia coinvolti che avranno un ruolo da co-protagonisti di fianco alla Capitale Italiana della Cultura. Dopo il Covid – dice il sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi – è cresciuto il turismo esperienziale che comporta la valorizzazione non dei singoli comuni ma di un unico territorio che sia in grado di garantire un’ampia e diversificata offerta culturale, turistica, enogastronomica".

L’obiettivo comune sarà quello di contribuire alla valorizzazione del territorio e delle specificità del suo patrimonio diffuso, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile. "Sono 44 i progetti che Pesaro costruirà ai quali si aggiunge il 45esimo che coinvolge tutta la Provincia: ogni comune – ha sottolineato Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024 – sarà Capitale della Cultura per una settimana". Il progetto del city brand sviluppa ogni anno anche la realizzazione di nuovi allestimenti urbani. Dopo il completamento del murales del molo e il restyling della "curva Pantani", il brand Gabicce Maremonte si è affiancato ad un’azione di sostenibilità ambientale rivestendo le due casette dell’acqua allestite da Marche Multiservizi: una in viale della Vittoria a Gabicce e l’altra nel quartiere di Case Badioli inaugurate il 22 marzo in occasione della "Giornata mondiale dell’acqua".

g.m