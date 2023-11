Gabicce prepara il pieno di iniziative per le feste

Nei giorni scorsi è stato presentato il programma degli eventi natalizi di Gabicce Mare. "Gabicce Maremonte - Segui la sua luce" è lo slogan che accompagnerà le tante attività pensate dai primi di dicembre al 7 gennaio. Si inizia Il 2 dicembre alle 15 al Centro Civico Creobicce con la tradizionale iniziativa "Un poster per la Pace" che premierà i disegni più belli sul tema della pace realizzati dai ragazzi. Il 3 dicembre torna la "Rustìda di Natale", organizzata in centro a partire dalle 12, mentre al Mississippi alle 17 ci sarà la presentazione del libro ‘Le fratture della memoria-Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni’ di Marco Severini che dialogherà con Lidia Pupilli. Le iniziative in calendario proseguiranno con i progetti dedicati al Natale delle scuole primarie: il 7 dicembre la scuola Primaria di Case Badioli si ritroverà sotto il grande albero per lo scambio di auguri; il 15 dicembre i bimbi della Scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno si riuniranno in piazza Ötigheim per l’addobbo dell’albero con "Caro albero, ti dono una stella"; e sempre in data 15 dicembre la Scuola Primaria Dolce Colle presenterà "Dolce Colle and friends" al Teatro Astra. Tanti eventi anche durante il ponte dell’8 dicembre: si parte alle 15.30 con il consueto appuntamento con "Babbo Natale viene dal mare" (piazza Matteotti) e i mercatini. Sabato 9 dicembre al Creobicce si rinnova l’appuntamento per i nonni, che arrivati a 80 anni riceveranno il riconoscimento dal Comune alle 16, mentre la domenica è prevista la terza edizione della Camminata dei Quartieri e il concertino del Coro di voci bianche della Scuola di Musica Creobicce. Appuntamento con "food & beverage" il 12 e il 15 dicembre: il martedì al Mississippi si terrà la seconda edizione di un premio ispirato alle ricette della tradizione, mentre il venerdì sarà dedicato a "L’ora del tè". Sabato 16 dicembre spazio al presepe vivente alla parrocchia di Ponte Tavollo, che precederà il concerto di Natale con il coro lirico della Regina e Sant’Ermete al Cinema Teatro Astra.

Domenica 17 dicembre dalle 9.30, nell’area sportiva di Ponte Tavollo, ci sarà "Natale in campo", una festa organizzata in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Il Coro "Le piccole note di Gabicce" organizzerà due concerti: il 20 dicembre al Centro Civico Creobicce e il 26 dicembre alla parrocchia Santa Maria Annunziata Ponte Tavollo. A ridosso del Natale torna il trenino di Babbo Natale nei quartieri che consegnerà regali ai bambini (pomeriggio del 23 dicembre), e l’ultimo evento del 2023 si terrà il 29 dicembre alle ore 21.15 al Cinema Teatro Astra: "The Florida Fellowship Super Choir" si esibiranno in un concerto Gospel organizzato da Fano Jazz Network. A gennaio: il 5 inaugurazione della mostra "Omaggio a Guerrino Bardeggia", il 6 l’arrivo della befana a Gabicce Monte. Immancabile anche la tombola del circolo Mcl, dal 9 dicembre al 7 gennaio.

lu. ard.