Gabicce punta sull’istruzione. Il progetto della nuova media

A Gabicce, la scuola è una priorità. Ieri mattina, infatti, la sindaca Marila Girolomoni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Fabbri hanno incontrato la dirigente scolastica Simona Paolillo, la vicaria Mirella Campetelli e il presidente del Consiglio di Istituto Matteo Baldassarri per presentare il progetto della nuova scuola media. L’architetto Michele Bonini ha illustrato un istituto funzionale, conforme alle normative ministeriali, immerso nel "Bosco Urbano Fiamme Gialle" alle pendici del Parco San Bartolo. I lavori inizieranno nel 2026, con consegna prevista per l’anno scolastico 2027-2028. La prossima settimana, il progetto sarà presentato ai Consiglieri Comunali. La sindaca Girolomoni e l’assessore Fabbri hanno dichiarato che l’impegno per una realizzazione accurata in tempi brevi dimostra la priorità data alle scuole e agli alunni, come promesso in campagna elettorale.