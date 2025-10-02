Gabicce resta sempre sul filo . Ricci ha superato Acquaroli di 7 voti

Una città spaccata a metà. Centrosinistra da una parte e centrodestra dall’altra. A Gabicce Mare, alle ultime elezioni regionali Matteo Ricci ha vinto con il 47,54% dei voti contro il 47,12% ottenuto da Francesco Acquaroli. Tradotto in valori assoluti, la differenza è una manciatina di voti, 7 per la precisione. Dunque, dopo un anno dalle elezioni amministrative, la scena si ripete. Anche a giugno 2024, la sindaca Marila Girolomoni ha conquistato la fascia tricolore per un soffio, per 13 voti, arrivati dalle sezioni del quartiere Tavollo, alla fine di uno scrutinio testa a testa. E stavolta, il filo che separa i due schieramenti si è assottigliato ancora.

All’interno di un quadro che mostra anche decisi spostamenti nelle percentuali di voto ai partiti rispetto alle regionali del 2020, che qui hanno fatto registrare il crollo della Lega, precipitata dal 26,02% di cinque anni fa al 3% di queste ultime elezioni e al dimezzamento del M5s, che si è fermato al 5% rispetto al 10% del 2020. Un quadro politico, quello gabiccese, che è curioso, da decifrare.

Sempre nel 2024, alle Europee il voto locale aveva mostrato il volto di un comune orientato marcatamente destra con FdI come primo partito al 31,7% e il Pd al 28,13%, con Lega e FI entrambi al 7,39% e dall’altra parte il M5s e Avs rispettivamente al 9,83% e al 4,99%. Poi nella polarizzazione delle due liste civiche che si sono presentate alle elezioni, Insieme per Gabicce Mare guidata dalla Girolomoni e Amare Gabicce con il candidato Michele Bencivenga, i voti si sono mescolati, portando ad una sorta di equilibrio trasversale ai partiti, che si è tradotta in una spaccatura politica e in un governo con un consenso fragile. E in un clima che non sembra far bene alla partecipazione politica. I votanti di Gabicce Mare in queste ultime elezioni regionali si sono distinti per il loro astensionismo.

Con il suo 37%, l’affluenza al voto registrata a Gabicce risulta fra le più basse della provincia di Pesaro e Urbino, con una percentuale minima del 28,83% nella frazione più periferica della città, Case Badioli. Dati che sono quasi la metà di quelli delle regionali di cinque anni fa, quando l’affluenza registrata fu del 59,09%. Segnali pesanti di sfiducia nella rappresentanza politica. Anche però spunti di riflessione per tutti, non solo in vista delle politiche del 2027, ma soprattutto nell’attesa delle prossime elezioni amministrative.

