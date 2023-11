Gabicce, rispuntano i ladri. Tentano furto, poi la fuga

I furti, o i tentati furti, continuano nella zona di Gabicce. L’ultimo, ma in questo caso è stata solo un’effrazione, è avvenuto sabato sera, in una casa in via Francesca da Rimini, nella zona dove sorgerà il nuovo Eurospin. Qui, la residente ha scoperto i battenti degli infissi rotti al suo rientro, intorno alle ore 20. Quindi i ladri avrebbero tentato il colpo nella fascia solita, tra le 16 e le 20, col buio, come è avvenuto in molti altri casi nella zona. I ladri hanno tentato senza riuscirci di aprire le finestre, che sono antisfondamento, con un cacciavite preso con ogni probabilità dalla casetta degli attrezzi presente nel garage sotto l’abitazione, che era aperto, per via di alcuni lavori che la proprietaria dell’abitazione stava facendo in questi giorni. Con quello sono saliti e hanno tentato di aprire le finestre. Ma visto l’impossibilità di entrare, poi si sono allontanati.

"La cosa che colpisce - dice la proprietaria – è che le finestre danno sulla strada, tra l’altro di sera ben illuminata, quindi vuol dire che i ladri hanno agito in maniera sfrontata, senza preoccuparsi del fatto che potevano esser visti facilmente da qualsiasi persona che passava in quella strada".

I nuovi tentativi di furto tengono ’accesa’ la psicosi nata ormai da oltre un mese nelle zona, e allentata pochi giorni fa, quando, lo scorso 14 novembre, i carabinieri di Gabicce hanno arrestato un ladro di 24 anni, albanese, a Colombarone, dopo che aveva tentato un furto a Colombarone con un complice. I carabinieri erano riusciti ad acciuffare solo uno della coppia. L’arresto è stato convalidato, e il giovane era stato messo agli arresti domiciliari.

Come noto, la paura dei furti ha innescato la raccolta di firme – circa 280 – che i cittadini di Gabicce, Colombarone, Case Badioli e zone limitrofe hanno fatto, depositandola sia in Prefettura, che in Comune. I cittadini chiedono tre cose: più controlli da parte delle forze di polizia tra le 17 e le 20, telecamere nella zona, e un targa System che possa identificare auto sospette (sui social in questi giorni si parla di una Bmw nera).

"La Prefettura ha preso atto della petizione e ci ha detto che si raccorderà con le forze dell’ordine – dice la presidente del quartiere San Bartolo, Iolanda Filippini – dal Comune però fino a questo momento non abbiamo ricevuto risposte. So che nei giorni scorsi i ladri sono andati in una casa disabitata. Ma devo dire che i carabinieri stanno facendo un gran lavoro, a livello di controlli e servizi. E pare che i ladri si siano quindi calmati".

Alessandro Mazzanti