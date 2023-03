Gabicce, secessione degli alberghi La metà passano a Confesercenti Confcommercio a bocca asciutta

L’effetto bomba sul sistema turistico arriva da Gabicce. E l’onda d’urto nessuno sa quanto sarà profonda. Perché ieri mattina la metà dei 70 albergatori della località turistica ai confini della Romagna, tutti ex della Confcommercio, si sono affiliati attraverso l’associazione Assohotel alla Confesercenti. Ma è una metà di gestori e proprietari di hotel un po’ particolare perché i ‘ribelli’ hanno in mano 1600 stanze sulle 2200 totali, rappresentano anche otto alberghi a 4 stelle. "E già altri stanno arrivando", annuncia il presidente di Assohotel Francesco Ceccarelli. All’interno di questo quadro un ulteriore particolare: tra i ‘fuggitivi’ anche tutto il gruppo Michelacci, sei strutture per oltre 220 camere e 160 dipendenti. Paola Michelacci è Cavaliere del Lavoro, associata di Confindustria, dove s’è cercato di portare avanti un discorso associativo che è poi naufragato. Uno dei due vicepresidenti dei gabiccesi ‘ribelli’ è Federica Vannoni Michelacci, ex moglie del figlio di uno dei più noti albergatori pesaresi. Per capire l’aria che tira... Dice un associato, titolare di due strutture: "Noi raccogliamo tutti con un nostro consulente i dati statistici sui flussi all’interno dei nostri alberghi, poi alla fine ci vengono a proporre un consulente che arriva da Fano. Invertiamo la situazione: sarà il modello...