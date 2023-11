"Gabicce, strage di tamerici". La protesta degli ambientalisti

"Non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici": è con questa citazione di Virgilio che comincia la lettera di protesta inviata dall’associazione Lupus in Fabula nei confronti dell’amministrazione di Gabicce, accusata per aver tagliato delle tamerici, in viale Cristoforo Colombo, di oltre cinquant’anni. Il fatto è avvenuto il 23 ottobre, quando alcuni lavori hanno comportato il taglio di 50 alberi. Ma di cosa è accusato il Comune di Gabicce? Il primo punto che l’associazione ha voluto sottolineare è quello di "violenza sugli alberi e prepotenza nell’atteggiamento dei rappresentanti del Comune di Gabicce". Inoltre, per ogni progetto urbanistico avviato dall’amministrazione, si "deve prevedere l’eliminazione parziale o totale degli alberi esistenti". In aggiunta, "ci si tacita la coscienza mettendo al posto delle piante abbattute nuove piantine, magari aggiungendone il doppio: peccato che le funzioni degli alberi non dipendano dal loro numero, ma dalla loro massa biologica vegetale: non bastano 5 "stecchini" per compensare le capacità di un albero di 50 anni di offrire ombra, mitigare la temperatura, produrre ossigeno e assorbire CO2".

Insomma, per Lupus in Fabula, come – dicono – per molti cittadini e turisti, questi alberi erano ciò che rendeva speciale il viale, un’area di sosta verde ed ecologica, necessaria al riposo nelle calde giornate estive. Di contro, però, il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi ha voluto spiegare le sue ragioni: "Partiamo dal presupposto che il primo a cui dispiace di aver dovuto eliminare le tamerici sono io – dice –. Di questa cosa avevamo parlato anche in un convegno pubblico: purtroppo, sotto le tamerici, passavano le vecchie fognature, che dopo le varie alluvioni non lavoravano più bene. Erano fognature degli anni ’70, dovevano essere sostituite. Prima di andare a fare scempi, abbiamo ascoltato più pareri di esperti, i quali ci hanno fatto notare che quelle tamerici erano giunte alla fine del loro ciclo vegetale, erano malate e sarebbero morte di lì a poco. Inoltre, avevano le cosiddette carie, ossia delle cavità vuote e marce all’interno del tronco. Sarebbe bastato un forte vento per farle cadere, magari in testa a qualcuno. È stato un intervento necessario e ben pianificato. Quegli "stecchini" che andremo a piantare, in realtà, saranno dei fusti giovani, che potranno crescere in piena sicurezza. Andremo, infatti, a sostituire le 50 vecchie tamerici con 120 nuove piante".

Alessio Zaffini