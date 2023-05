Gabicce Street contest Le band in gara per due giorni di musica

Oggi e domani la piazza Municipio di Gabicce Mare si animerà con il Gabicce Street Contest, alla ottava edizione. Il concorso per gruppi musicali è organizzato dall’associazione "Chi Burdel ad Gabèc" con la Scuola di Musica Creobicce, l’Aps Musica Humana, la Consulta dei giovani e col contributo del Comune di Gabicce Mare. Saranno due giorni a ritmo di musica, con esibizioni live a partire dalle 18.30. La finale è prevista domani e chi vincerà il contest potrà suonare durante una serata del cartellone estivo gabiccese, oltre ad avere al premio economico in palio. Ogni sera parteciperà in giuria un ospite d’onore.

"Questo contest è nato 9 anni fa grazie alla Scuola di Musica Creobicce alla quale va il nostro sentito ringraziamento - sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Marila Girolomoni – L’obiettivo iniziale era coinvolgere i giovani e dare spazio alle loro passioni. Con il tempo l’iniziativa è cresciuta, poi è subentrato nell’organizzazione l’entusiasmo della nuova associazione Chi burdèl ad Gabèc e della Consulta dei Giovani".