Gabicce, tentato omicidio. Interrogati i due fratelli: "Vero, l’abbiamo ferito non volevamo ucciderlo"

"E’ vero, l’abbiamo aggredito e ferito, ma non volevamo ucciderlo". Questo, in estrema sintesi, il contenuto delle dichiarazioni dei fratelli Antonio ed Emanuele Platone, di origine campana, residenti a Gabicce, di 40 e 34 anni, accusati di tentato omicidio per aver ferito gravemente, sabato notte, Pasquale Marzocchi, 52 anni, accoltellato e lasciato sanguinante davanti al municipio di Gabicce dopo una lite avvenuta fra i due e l’altro e finita appunto nel sangue.

I due fratelli sono stati interrogati ieri mattina, dal gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli, alla presenza dei loro legali, Mirko Damasco del foro di Rimini e Robert Venturi del foro di Bologna. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura in carcere per ambedue. Ieri mattina è stato affidato anche un incarico peritale a un medico legale – nel caso Eva Montanari, del Torrette di Ancona – per verificare se le ferite inferte al Marzocchi erano tali da poterne causare la morte, come infatti il reato contestato, tentato omicidio, ipotizza. Il perito ha 60 giorni di tempo per completare la relazione.

Ma qual è il movente che ha portato i due fratelli a ferire gravemente il Marzocchi, l’imbianchino cui avevano dato appuntamento per affidargli un lavoro di imbiancatura? Se nelle prime deposizioni, rese davanti ai carabinieri, il fratello maggiore aveva dato una versione che poteva far pensare a un tentativo di legittima difesa, ieri mattina è emerso che tra il fratello maggiore e il Marzocchi c’erano ruggini, e acredini che si erano molto acuite nel tempo. Soprattutto perché a detta dei fratelli Il Marzocchi spendeva il nome del loro padre per ottenere favori in giro, dicendo "sono suo amico" ed aveva un atteggiamento di sfida verso Antonio. Questo ci sarebbe, aggiunto ad altri contrasti, alla base della lite poi esplosa nel sangue. Visto che la vittima è stata ferita a coltellate, sarà da spiegare anche perché uno dei due fratelli aveva i con sé il coltello, particolare che potrebbe decidere sull’aggravante della premeditazione.

ale.maz.