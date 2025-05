Gabicce, un turismo luci e ombre. Bene i ponti, l’estate in lieve calo

Luci e ombre sulla stagione turistica 2025 per Gabicce Mare. Secondo i dati dell’osservatorio Gabicce H-Did, realizzato nell’ambito del progetto ‘Gabicce Smart Destination’, (con la collaborazione di fondazione Visit Gabicce, associazione albergatori Welcome to Gabicce, HBenchmark e Riviera Banca) le proiezioni per l’estate che verrà mostrano segnali incoraggianti ma al contempo rivelano anche ampi margini di crescita per quanto riguarda l’occupazione delle strutture alberghiere. L’analisi condotta da HBenchmark, presentata l’altro giorno alla presenza del neo presidente di Visit Gabicce, Roberto Annibalini, della sindaca Marila Girolomoni e dall’assessore al Turismo Matteo Sanchioni, ha coinvolto un campione di mille e 60 camere, evidenziando buoni risultati in termini di presenze durante le feste di primavera, soprattutto in occasione del ponte del Primo maggio. Per quanto riguarda le prenotazioni per l’estate, invece, secondo i dati raccolti al 19 maggio si rileva un calo dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024, soprattutto per i weekend di giugno, luglio e della settimana di Ferragosto. In miglioramento invece sono le prenotazioni per settembre, soprattutto in occasione del weekend del MotoGP di Misano. Tra le formule offerte l’all inclusive resta quella più scelta (oltre il 25%), seguita dalla mezza pensione. Più bassa la preferenza del solo pernottamento, che si rivela tra i preferiti nei mesi ‘spalla’ come maggio e settembre.

In questo contesto, durante l’incontro sono state presentate anche le iniziative e i progetti su cui la fondazione Visit Gabicce punta per i prossimi mesi per la promozione del territorio.

Fra queste anche la gestione del Mississippi: nei piani della fondazione che rappresenta albergatori, ristoratori, commercianti e bagnini la struttura diventerà un punto di riferimento per accoglienza, informazione, promozione del territorio e del city brand ‘Gabicce Maremonte’, oltre che uno spazio dedicato alla socialità e alla cultura. Si prevedono inoltre iniziative di marketing e progetti che mettono al centro tematiche legate all’economia circolare, finanza agevolata e investimenti green. Sul fronte della comunicazione, Visit Gabicce si prepara invece a lanciare una nuova campagna in collaborazione con Radio Bakery e ad essere un punto di riferimento per la prenotazione di numerosi servizi dedicati agli ospiti del territorio: experience, biglietti dei parchi di divertimento e dei trasporti bus/navette, noleggio di e-bike e city e-bike e tour guidati.

Beatrice Grasselli