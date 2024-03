GabicceGradara ad Ancona. Anche la Pergolese in trasferta

Oggi in Promozione per la decima giornata del girone di ritorno si anticipano sette gare su otto e avvicinandosi al traguardo finale sono in palio punti pesanti. Calcio d’inizio ore 15.

Marina Calcio- Unione Calcio Pergolese. "Gara molto insidiosa- dice alla vigilia del match il trainer della Pergolese Max Guiducci- affrontiamo una squadra attrezzata per vincere il campionato, ha qualità e sicuramente non sarà una partita facile". Si gioca al Comunale "Le Fornaci" di Marina –Montemarciano. Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro.

Portuali Calcio Ancona- Gabicce Gradara. Sarà un Gabicce Gradara quasi al completo quello che affronterà la delicata trasferta di sabato (ore 14,30) contro il Portuali Ancona, secondo in classifica alla pari del Moie (44 punti) di scena a sua volta in trasferta contro il Villa San Martino in lotta con la squadra di Angelini per evitare i playout. Rientrano, infatti, dalla squalifica Torsani, Domini, Fattori e Costa, l’under Morini è ormai pienamente recuperato a rendere più nutrito il pacchetto degli under (ottimo l’esordio del 2007 Magi). Assenti saranno solo l’under Bergamini (acciaccato) e Mani (squalificato). "Il Portuali è un avversario forte- commenta il mister del Gabicce Gradara Bebo Angelini- come dice del resto la classifica, abituato a lottare per il vertice, in serie positiva da quattro turni con due vittorie e due pareggi. Tra le mura amiche ha l’attacco più prolifico alla pari del Marina (22 reti) e individualità importanti che interpretano al meglio le idee del loro allenatore". Arbitro Francesco Lombi di Macerata.

Sant’Orso- Valfoglia. L’allenatore del Sant’Orso Pierangelo Fulgini così presenta questo derby: "Affrontiamo una squadra brillante con alcuni giocatori rapidi e pericolosi". Arbitro Alfred Tavani di Jesi.

Villa San Martino- Moie Vallesina. "Il Moie- sottolinea il diesse del Villa San Martino luca Bocci- è la squadra più in forma del campionato". Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Fermignanese- Castelfrettese. " I ragazzi-osserva il trainer Simone Pazzaglia che oggi farà il suo debutto sulla panchina della Fermignanese- in questa prima settimana si sono allenati bene, con applicazione, cercando di mettersi in evidenza, ho molta fiducia in questa squadra che ha qualità importanti". Arbitro Samuele Cerolini di Macerata.

Vismara 2008- Biagio Nazzaro. Il team del presidente Parlani è in salute e cercherà di raccogliere un bel risultato. Di contro trova un avversario costruito per i piani alti. Si gioca al ‘Tonino Benellli’ di Pesaro. Arbitro Federico Monterubbiano di Fermo.

Barbara Monserra –Osimo Stazione. Match importante anche questo per la classifica. Arbitro Paolo Ferretti di Ascoli Piceno. Domani (ore 15) si gioca la resta partita tra la capolista Fabriano Cerreto e Atletico Mondolfo Marotta. Punti in palio importanti e per opposti obiettivi per entrambe le contendenti. Arbitro Francesco Giorgini di Jesi. Amedeo Pisciolini