GabicceGradara, che beffa. Il Tavullia pareggia al 96’

GabicceGRADARA

1

TAVULLIA VALFOGLIA

1

GABICCEGRADARA: Andreani, Semprini, Costa, Mercurio, Gallotti (47’ st Finotti), Tombari, Morini (38’ st Magi), Dominici, Torsani (29’st Barattini), Montagnoli, Rapagnani (11’st Morbidi). All. Capobianco

TAVULLIA VALFOGLIA: Tacchi, Salvatori, Pizzagalli (11’st Ferrini), Marcolini (22’ st Castellano), Passeri, Principi, Sgaggi (30’ st Cesarini), Morelli (35’ st Sensoli), Cirulli, Giunchetti, Sciamanna (22’ st. Serafini). All. Serafini.

Arbitro: Graziosi di Pesaro

Reti: 18’ pt Semprini, 51’ st Sensoli

Pareggio beffa per il GabicceGradara raggiunto al 96’ dopo aver condotto il match nella ripresa, sfiorando il raddoppio. Un punto che complica la corsa verso i playoff della squadra di Capobianco. Nel primo tempo partita equilibrata con il GabicceGradara più propositivo specialmente dopo la rete del vantaggio. A farsi pericoloso per primo il Tavullia Valfoglia: al 5’ Cirulli va via sull’out destro, entra in area e dal fondo rimette al centro a rientrare e Sgaggi conclude in porta, ma la palla va a lato sfiorando il palo. Al 18’ vantaggio GabicceGradara: Semprini in area riceve un assist di Rapagnani, si accentra approfittando di una scivolata di un difensore, evita Salvatori e a centro area beffa il portiere in uscita. Nella ripresa, in avvio Dominici innesca sulla destra Rapagnani che entra in area dopo una galoppata dalla trequarti e pressato da un avversario, conclude sul portiere bravo a chiudergli lo specchio della porta. Al 20’ retropassaggio di Principi verso il portiere, si inserisce Torsani il cui pallonetto finisce sopra la traversa. Poi discesa di Montagnoli in slalom, tiro ribattuto in angolo. La partita rimane aperta fino alla fine con il GabicceGradara che crea situazioni pericolose guadagnando angoli senza però trovare il meritato gol del raddoppio. La beffa al 96’ con Sensoli che sfrutta in area un passaggio filtrante di Ferrini infilando Andreani in uscita.