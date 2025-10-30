GabicceGradara, pari che frutta. Accede ai quarti di Coppa Italia

gabiccegradara

1

lunano

1

GABICCEGRADARA: Masini, Bacchini, Andruccioli, Pataracchia (1’ st Lorenzetti), Moutatahhir, Massari (1’ st Mosconi), Gambini, Magi F., Magi S. (21’ st Ferraj), Finotti (35’ st Franca), Sarli. All. Lilli.

LUNANO: Raggi, Nobili, Marta, Fulgenzi (1’ st Montori), Bonopera (1’ st Sow), Canti, Brugnettini (1’ st Lahlale), Righi (22’ st Spagna), Onye, Gostoli, Tontini (1’ st Ujkaj). All. Manfredini

Arbitro: Recchia di Ascoli Piceno

Reti: 43’ pt Magi Samuele, 45’ st Gostoli.

Il GabicceGradara

accede ai quarti di finale di Coppa Italia: successo all’andata per 4-0, pareggio al ritorno al Magi per 1-1. La rete dei padroni di casa al tramonto della prima frazione con Samuele Magi con un diagonale mortifero dopo essersi liberato di un difensore spalle alla porta. Un minuto prima una conclusione dello stesso Magi è stata parata a terra dal portiere. Sempre nel primo tempo da segnalare per i locali che hanno fatto registrare una costante supremazia, due legni con Massari di testa a cui ha fatto seguito un batti e ribatti in area con difesa ospite in affanno, e con Bacchini con conclusione da fuori area. Nella ripresa il GabicceGradara, schierato con dieci under, ancora pericoloso con Gambini su cui il portiere nell’area piccola chiude bene lo specchio della porta sul primo palo. Nel finale pari di Gostoli con preciso tiro poco fuori l’area a sfruttare un lungo lancio di Lahlale.