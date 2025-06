Gabriele Ceccarelli dedica la vittoria dell'Italservice Loreto al padre scomparso

"La società sapeva da tempo che mio padre stava male e mi sono stati sempre vicini, comprensivi se a volte facevo un po’ di ritardo in allenamento. Sabato pomeriggio mio babbo se n’è andato. Ho deciso di andare in panchina domenica per la semifinale con Roma perché lui l’avrebbe voluto". Gabriele Ceccarelli, coach dell’Italservice Loreto, racconta i giorni che non dimenticherà mai. Emozioni che si accavallano, il dolore per la morte del padre Tomaso e poi la gioia per la vittoria da dedicare a lui: tutto in 24 ore o giù di lì.

"È sempre venuto alle partite – racconta ancora – mi ha sempre seguito. In fondo c’era anche domenica al palazzetto e ci sarà anche in futuro sugli spalti a tifare per me. Sicuramente mi ha dato una mano. Ero sicuro di vincere con lui accanto e di dedicargli la conquista della finale".

Il suo Loreto ha compiuto l’impresa battendo Roma anche in gara-3 e ora se la vedrà con Cagliari in finale: gara-1 si giocherà domenica al PalaMegabox in orario ancora da definire, gara-2 si disputerà giovedì 12 in Sardegna, l’eventuale bella domenica 15 giugno, ancora a Pesaro.

Ma prima di pensare a Cagliari, Ceccarelli torna alla vittoria contro Roma: "E’ stata una serie in rimonta. In questa sfide se si perde la prima in casa si è quasi spacciati. Invece noi siamo andati a vincere a Roma. Poi in gara-3 abbiamo completato l’opera. La partita fondamentale è stata quella giocata in trasferta dove siamo stati avanti anche di 12 punti dimostrando grande cuore. Bravi anche a contenere la loro rimonta. Pure in gara-3 i miei uomini hanno tirato fuori tutto l’orgoglio. Ma Roma non si è mai arresa alzando la difesa e arrivando anche a - 6. La mia squadra ha tenuto botta chiudendo il conto. Abbiamo controllato il match con grande lucidità".

Cosa ha detto alla fine ai suoi ragazzi? "Che abbiamo iniziato un lavoro e adesso va portato a termine".

Che risposta avete avuto dal pubblico sabato domenica pomeriggio? "Ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederci ed invito sempre più persone a venire al palazzetto, sono le ultime partite dal vivo disponibili prima dell’estate, Pesaro ama il basket e sicuramente risponderà presente".

Cagliari che squadra è? "Di tutte le squadre che abbiamo incrociato dell’altro girone nella seconda fase della regular season ho subito capito che gli isolani avevano una marcia in più. Erano partiti forte, poi hanno avuto un calo ma alla fine si sono ripresi, eliminando la capolista Matelica, loro che si erano classificati quinti. Con noi hanno perso al PalaMegabox di 12, ma poi in Sardegna ci hanno battuto di una ventina di punti. È una squadra che non muore mai e che è arrivata ai playoff molto in forma. Sono ben strutturati, solidi e hanno una panchina lunga".

Beatrice Terenzi