Gad, ecco le compagnie

Il direttore artistico Cristian Della Chiara ha reso noti i nomi delle otto compagnie selezionate per la 77a edizione del Festival nazionale d’arte drammatica, dal 14 al 27 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro. Accanto al concorso principale, il cartellone sarà completato dagli spettacoli fuori concorso e dal Gad Festival Ragazzi. All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Associazione Amici della Prosa Maurizio Sebastiani e il Vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini.

Ecco i gruppi: Il Teatro di Sabbia APS di Vicenza proporrà Killer di Aldo Nicolaj, messo in scena da Eros Emmanuil Papadakis. Il Gruppo Amici del Teatro di Roncade (TV) presenterà Se devi dire una bugia... dilla grossa! di Ray Cooney, per la regia di Alberto Moscatelli. La Graticcia di Verona metterà in scena Il teatro comico di Carlo Goldoni, diretto da Giovanni Vit. Il Gruppo attività teatrali "Peppino Mancini" di Fasano (Bn) interpreterà Stasera ovulo di Carlotta Clerici, diretto da Mimmo Capozzi. La APS Tuttinsieme di Corridonia (Mc) proporrà Pulcinellata sciamana, scritta e diretta da Francesco Facciolli. L’Associazione culturale Artemisia APS di Bari presenterà Riccardo III di William Shakespeare, con la regia di Ernesto Marletta. I Giardini dell’Arte Aps di Firenze metteranno in scena Uomini e topi di John Steinbeck, con la direzione di Marco Lombardi. La Compagnia Filodrammatica Orenese di Vimercate (Mb) proporrà Duello - Il gioco dell’assassino di Anthony Shaffer, con la regia di Pietro Baio.

b. t.