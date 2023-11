Gad, un pieno di successo

Il 76° Festival Gad si chiude con un considerevole successo. Al ritorno al Teatro Rossini ha fatto riscontro un’affluenza di pubblico notevole: 125 abbonati per 4.545 spettatori presenti ai 19 eventi in programma. Questo è il bilancio del Presidente dell’Associazione "Amici della Prosa" Maurizio Sebastiani: "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti da questa edizione del Festival: risultati numerici, ma anche artistici e di coinvolgimento emotivo della città. Ringrazio per il sostegno il Comune di Pesaro, la Regione Marche, il Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Confesercenti Pesaro Urbino e le aziende che hanno scelto di stare al nostro fianco in questa avventura. Come diciamo spesso, siamo il festival più vecchio ma con il pubblico più giovane, e questo è un aspetto che non ci stanchiamo mai di evidenziare". Al Direttore artistico Cristian Della Chiara il compito di fornire i numeri più significativi: "Assieme a Giuseppe Esposto, abbiamo visionato 117 spettacoli, per presentare ai membri della giuria e al suo presidente Antonio Caponigro gli otto spettacoli in concorso. Accanto ai 19 eventi, il Festival ha proposto la mostra fotografica degli spettacoli dell’anno precedente e un laboratorio teatrale. Come sempre, grande e appassionata la presenza dei giovani: la giuria studenti che ha assegnato il premio speciale per il migliore spettacolo era composta da 57 ragazzi, presenti ogni sera a teatro a visionare gli spettacoli.

b.t.