Gaf, tutto esaurito per le tre serate

FANO

Risate a crepapelle e Politeama tutto esaurito, lunedì scorso per il debutto della nuova commedia inedita del Gaf "Chi s’acuntenta god!", scritta e diretta dai cugini Lucio e Fabio Signoretti. In poche ore dall’apertura del botteghino, infatti, sono andati a ruba i biglietti delle tre giornate inizialmente previste (oggi l’ultima). E così la compagnia dialettale ha già aggiunto un’ulteriore replica al calendario, in scena lunedì prossimo sempre al Politeama. E sempre alle ore 21.15, posto unico 13 euro. "I figli sono fonte di pensieri e preoccupazioni - spiega Signoretti -: lo dovrà constatare il povero Anselmo che, fra prole presunta e naturale, si troverà a dover gestire due problemi particolarmente spinosi, arrivati come fulmini a ciel sereno. Un aiuto però gli arriverà dall’intelligenza artificiale, che ormai condiziona ed indirizza le vite di tutti".