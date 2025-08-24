Gaia Antognoni, l’avventura internazionale avanti tutta

E’ stata un’esperienza di quelle che si fissano nella memoria la partecipazione di Gaia Antognoni alla tappa italiana del World Skateboarding Tour, nella quale la stellina fanese classe 2012 ha vestito i colori della nazionale azzurra. Al The Spot Big Babol Skatepark di Ostia Lido (Roma), dove a maggio si era laureata vice-campionessa d’Italia nella categoria Open femminile, la Antognoni alla sua prima avventura internazionale ha dato saggio delle proprie qualità pur non riuscendo a superare lo sbarramento delle qualificazioni. Le sue prestazioni incoraggiano però in prospettiva futura, come dimostra l’ulteriore convocazione guadagnata dalla giovane promessa plasmatasi all’Adriatic Bowl di Fano ed attualmente in forza alla Marianna Skatepark Ravenna.

Per questo mese tornerà infatti a disposizione del Ct Daniele Galli per prendere parte ad un training in programma a Copenaghen, in Danimarca, originariamente organizzato in funzione dei Mondiali in cartellone nella capitale statunitense dal 19 al 26 settembre. Ha invece partecipato alla Mystic Sk8 Cup l’altro astro emergente di Fano, ovvero il 2014 Francesco Uguccioni. Nel prestigioso appuntamento di Praga, in Repubblica Ceca, Uguccioni, che sta seguendo lo stesso percorso formativo dell’Antognoni (e come lei gareggia in ambito Open nonostante sia di età inferiore rispetto agli avversari) e vanta un titolo tricolore Juniores conquistato nel 2024, si è infatti piazzato tredicesimo in bowl mettendo alle sue spalle anche un paio di professionisti californiani e arrivando appena a ridosso di alcuni Top 30 del seeding iridato e quindicesimo in vert (variante della disciplina che si svolge su rampe concave chiamate appunto vert). Il 30 e 31 agosto sia Francesco che Gaia saranno tra i protagonisti dell’8^ edizione di Poolarama, un evento ospitato ad Almese (To) in Val di Susa che attira skater da ogni angolo del mondo.

