Galantara: la satira e molto altro. Luci su un artista poliedrico

Negli ultimi anni le ricerche nel campo dell’illustrazione, della satira e della grafica "di pubblica utilità" (di cui a Pesaro abbiamo avuto un insuperato maestro, Massimo Dolcini) si sono moltiplicate in rapida accelerazione, rimediando in parte alla disattenzione verso questo ambito che negli anni Settanta deplorava Ernst Gombrich. Il volume di Emanuela Morganti, "Gabriele Galantara. Satira, editoria e grafica (1892-1937)" s’inserisce in questo filone di studi. Se ne parla domani alle 17,30 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, dove Marco Labbate conversa con l’autrice nell’ambito della serie "Pesaro Storie" proposta dalla Società pesarese di studi storici.

Quella di Gabriele Galantara (1865-1937) è stata una attività caleidoscopica, tutti ne conosciamo alcune celebri vignette magari senza sapergliele attribuire. La ricerca di Emanuela Morganti ha il merito, fra l’altro, di affrancarne la figura dalla ’semplice’ collaborazione con "L’Asino" di Guido Podrecca, con cui Galantara ebbe peraltro un lungo e proficuo sodalizio artistico. Emerge insomma il profilo di un artista poliedrico, la cui produzione figurativa va dall’illustrazione alla caricatura, dalla grafica propagandistico-pubblicitaria all’editoria. Sulla scorta di una vasta documentazione d’archivio, quest’opera ricostruisce l’attività del Galantara e ne analizza i complessi raccordi iconografici e stilistici. In appendice al volume più di cento disegni, stampe e bozzetti originali, alcuni dei quali sono qui proposti per la prima volta.

Emanuela Morganti è docente a contratto di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Urbino. Ha svolto attività di ricerca e docenza a contratto in diversi atenei italiani, dalla Alma Mater Studiorum di Bologna all’Università di Padova, dal Politecnico di Milano all’Università della Tuscia; indaga i rapporti tra arte, satira, grafica pubblicitaria e di propaganda a cavallo tra Otto e Novecento. Marco Labbate è assegnista di ricerca in storia contemporanea all’Università di Urbino, vicedirettore scientifico dell’Iscop e membro della commissione scientifica dell’Istituto Storia Marche; il suo principale ambito di ricerca sono i movimenti pacifisti e l’obiezione di coscienza, cui ha dedicato numerosi saggi.

r.p.u.