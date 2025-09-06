Galassi e Antonelli sul palco per il festival del giornalismo

Se la natura potesse parlare: “questa casa non è un albergo” è questo il provocatorio titolo della performance di Paola Galassi e Romina Antonelli che si terrà il 7 settembre alle ore 18.30 presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. L’evento, che vedrà anche la partecipazione di Marco Cangiotti Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesasro, costituisce il debutto della sezione Off del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino -, organizzato dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, dall’Università di Urbino con la collaborazione de la Galleria Nazionale della Marche - diretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, con la presidenza di Piero Dorfles.

La tredicesima edizione del Festival - che sarà presentata il 25 settembre in forma completa presso la sede di Ancona dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche - avrà come tema centrale quello del rapporto dialogico tra Cultura e Natura. CulturaNatura - Lo sguardo ecologico nel giornalismo culturale è infatti il titolo dell’edizione 2025 e sarà un momento in cui professionisti, studiosi e personalità del giornalismo culturale (come Stefano Mancuso, Serena Dandini, Caterina Volpi, Mario Tozzi, Roberta Scorranese, Paolo Di Paolo, Telmo Pievani e tanti altri) si interrogheranno per comprendere come il discorso “ecologico” venga attualmente affrontato nell’infosfera.

Questa è la vera sfida della contemporaneità, e questo sarà il terreno del lavoro del prossimo Festival del Giornalismo Culturale che si svolgerà a Urbino nei giorni 10,11,12 ottobre 2025 ma che avrà anche interventi nel territorio della regione Marche, a partire da quello previsto il 7 settembre con Paolo Galassi e Romina Antonelli.