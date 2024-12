Galeotto fu il croissant. Incontrarsi a colazione non è mai stato così cool

Ci diamo appuntamento. Sì, ma dove? A colazione. È ovvio. Ah, per la prima colazione, non a pranzo. Ebbene sì, questo è uno degli ultimi trend e forse anche tra i più rapidi come evoluzione che a confronto i mutamenti rapidi di un virus sono, in realtà, lenti. Perdonatemi il paragone che non è dei migliori ma è così. Tutti (me compreso) si sono dati appuntamento in pasticceria migliaia di volte e per i più disparati motivi ma quasi mai per un date. Un appuntamento romantico. E invece se la conquista vuoi fare a colazione vi dovete incontrare.

Tutto sta a zero perché un croissant, caldo e croccante, sa come far accendere la scintilla. È proprio così, fidatevi. Un trend perché specie sulle app di dating avviene sempre più spesso e la scelta viene approvata anche dagli studiosi di buone maniere: è informale, chic e ed il primo passo giusto per una conoscenza ed esplorare. Ed è anche gustoso considerando l’evoluzione della pasticceria degli ultimi anni che sforna leccornie sempre più ricercate e (ahimè) modaiole.

L’outfit giusto? Mai eccedere, mi raccomando, è pur sempre mattina. Ovviamente presentatevi curati ma molto quiet. Un elegante sussurrato e non impostato. Un profumo ideale per tutti? Agrumato, leggermente dolce e fresco: mandarino, lavanda i testa con un cuore di vaniglia e vetiver di coda.

Il libro? Eh beh direi ‘L’amore in un clima freddo’ (Adelphi) di Nancy Mitford. Se non l’avete mai letto c’è tutta la saga che è assolutamente da non perdere.

La chicca della settimana che può essere anche un ricercato pensiero di Natale? Del papier d’Arménie, foglietti di carta profumata da bruciare e rinfrescare così gli ambienti di essenze molto chic.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino