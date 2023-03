‘Galilei’ e Baia Flaminia Le due palestre da salvare

Il basket pesarese a livello di impianti è rimasto al 1997 o giù di lì. Anzi le cose vanno molto peggio dopo la chiusura da anni del vecchio palas e le stagioni del Pala D di Campanara riservato alle vittorie del Calcio a 5. Per la pallacanestro sono rimasti solamente due impianti: la Baia e la Galilei. Dove a lungo hanno giocato le squadre giovanili della Vuelle dopo la diaspora dalla Palestra Nord dell’astronave e le due compagini di serie C Gold, Pisaurum e Bramante. Non solo le due palestre hanno visto all’opera anche Loreto e Basket Giovane, impegnate nella C Silver.

Praticamente le società che troveranno più problemi saranno proprio quelle di serie C Gold, al di là della rivoluzione dei campionati che potrebbe portarle anche a livello superiore. Bramante, Pisaurum e Loreto saranno costrette a dividersi gli spazi del Pala D di Campanara, affiancando l’Italservice di Calcio a 5. Perché dal prossimo anno per partecipare a campionati di carattere nazionale ci vogliono palasport con almeno 250 posti a sedere. Ovvero solo il Pala D e forse nient’altro.

Le infiltrazioni d’acqua alla Galilei, che ha problemi nell’impianto elettrico e in quello del riscaldamento, la rendono a grave rischio. La deroga concessa negli ultimi anni alla palestra della Baia Flaminia potrebbe saltare prima dell’avvio della nuova stagione. Il gradino che rende complicata la gestione e l’utilizzo della palestra più comoda e più facilmente raggiungibili potrebbe portare allo stop dell’omologazione. Non è un caso, ad esempio che dalle parti del Comune si sta pensando di finanziare un intervento di ristrutturazione e recupero sul tetto della Galilei per evitare le ripetute infiltrazioni d’acqua. Per poi rimettere a posto gli impianti in grande sofferenza. Più complicato l’intervento alla Baia, visto che per renderla di nuovo omologabile sono indispensabili un rialzo del parquet e la costruzione ex novo di bagni per i portatori di handicap a disposizione del pubblico. Rimane la speranza di ottenere ancora una volta la deroga per l’omologazione ma non tutti ci credono. Anzi si sussurra dei problemi nelle palestre scolastiche come quella di via Nanterre, spesso utilizzate per i tanti tornei giovanili che aiutano il turismo.

Luigi Luminati