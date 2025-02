Galleria Ca’ Gulino, aperto il cantiere

Il cantiere è stato aperto. La Galleria di Urbino, quella di Ca’ Gulino, si avvicina alla riapertura prevista entro l’estate. Ieri mattina la Regione Marche ha annunciato l’avvio degli interventi: 4 milioni per l’impianto di ventilazione e di illuminazione più un altro mezzo milione di euro da Anas per il piano viabile. La galleria è stata chiusa, prima totalmente e poi in parte, dopo il terribile incidente che sconvolse l’Italia, quando il 27 dicembre del 2023 due mezzi rimasero coinvolti. Un bus granturismo con a bordo studenti in gita e un’ambulanza proveniente da Fossombrone con a bordo un paziente e il personale sanitario. Le quattro persone all’interno del mezzo di soccorso ebbero la peggio.

"L’incendio dopo lo scontro aveva danneggiato gli impianti di illuminazione e ventilazione della galleria. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo consegnato i lavori. Quattro milioni di euro per riqualificarla e i nuovi impianti oltre ad aggiungere quello di videosorveglianza. Un ringraziamento va anche ad Anas per l’ intervento aggiuntivo da 500mila euro, questi saranno impiegati per riqualificare il piano viabile del viadotto di accesso e di uscita", ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. "Questi lavori e il ripristino della galleria di Ca’ Gulino permetteranno a Urbino, capoluogo di provincia, di riavere una delle sue strade principali di accesso" ha aggiunto Baldelli.

"Il cantiere per i lavori di ripristino è partito – aggiunge il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. Il cantiere è stato assegnato il 22 gennaio e la ditta ha iniziato i lavori due giorni fa. Il primo step è lo smontaggio di tutti gli impianti. Sarà inoltre riqualificato tutto l’asse della bretella per alcune manutenzioni straordinarie, anche queste appaltate – prosegue il sindaco –. Come da iter i tempi tecnici per il finanziamento sono stati lunghi da parte del Ministero, poi c’è stata la progettazione e la loro validazione sempre da parte del Ministero. Più veloce è stata la gara d’appalto. L’intervento permetterà di riqualificare la galleria con una illuminazione più moderna e adeguata. Sono contento che i lavori siano partiti". Non c’è ancora una data precisa per la fine dei lavori, sono probabilmente più brevi rispetto a quelli che Anas aveva preventivato.

"Speriamo che entro metà estate siano conclusi per riaprire alla viabilità completa – ha aggiunto Gambini –. Ci hanno assicurati che non sarà chiusa la galleria, la viabilità sarà alterna. Forse sarà chiusa nei giorni dell’allaccio degli impianti".