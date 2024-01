Galleria “Ca’ Gulino“, la riapertura al traffico non tarderà molto

Per la galleria "Ca’ Gulino" si può immaginare una riapertura al traffico parziale e in modalità provvisoria in breve tempo, una volta terminate le perizie dell’autorità giudiziaria, che sembrano essere a buon punto, ed eseguito un primo ripristino. Lo fanno sapere da Anas, società che ha competenza sul tunnel lungo la variante della Ss 73bis, tra Urbino e Fermignano, in cui sono ancora in corso dei rilievi e delle valutazioni tecniche dopo l’incidente del 27 dicembre, costato la vita a quattro persone e che ha scatenato il rogo di un’ambulanza e un autobus al suo interno.

Dai test, al momento non sono emersi problemi di tipo strutturale relativi alla galleria. Ciò che è certo è che l’asfalto sarà in gran parte da rifare, così come la tinteggiatura della volta e l’impianto d’illuminazione: la prima stima di Anas, a fine anno, parlava di due terzi del tunnel danneggiati. Le valutazioni tecniche in corso dipendono anche dal tipo di interventi che bisognerà eseguire. Una volta che sarà possibile riavviarli ed effettuare un primo ripristino, la galleria sarà innanzitutto riaperta al traffico in modalità provvisoria, con limitazioni e regole che andranno definite (verosimilmente una sola corsia aperta, con senso unico o senso unico alternato di marcia), consentendo, contemporaneamente, sia il passaggio dei veicoli, sia la prosecuzione dei lavori, così da alleggerire il flusso sul vecchio tracciato della Ss 73bis e, allo stesso tempo, giungere il più velocemente possibile alla riapertura totale della variante.

n. p.