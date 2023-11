Galleria d’arte al cinema

Al Multisala Solaris di Pesaro è stata allestita una mostra di giovani artisti pesaresi. Sono tutti diplomati alla scuola Mengaroni e stati inseriti nel Gruppo 7 della Biennale di pittura di Pesaro che ha esposto i loro lavori alla Galleria d’Arte Rossini di Pesaro. I setti artisti espongono ora fino a Natale i loro quadri anche nel corridoio del cinema di via Turati gestito da Silvia Ortolani, sensibile a ogni forma d’arte, non solo quella del grande schermo. In mostra dunque le creazioni di Alice Angelini, Nathalie Arduini, Arianna Carboni, Angelica Forni, Gabriele Moretti (in foto), Veronica Ridolfi ed Elisa Turco. Sono tutti artisti nati nel 2004. L’ingresso è libero e la mostra si può visitare negli orari di apertura del multisala.

b.t.