Galleria del Furlo, serve tempo

Per il ritorno alla normalità della galleria sulla Sp3 Flaminia, in zona Furlo, bisognerà aspettare qualche altro mese. Mentre il Passo della Contessa si apprestava alla riapertura, arrivata ieri, rispettando il cronoprogramma fissato a febbraio da Anas, è emerso che l’intervento sul viadotto di Pagino, condotto dalla stessa società, richiederà ancora tempo: "Il termine previsto è per la primavera 2024 – ha fatto sapere l’assessore regionale Francesco Baldelli, citando informazioni ricevute da Anas e richieste per rispondere a un’interrogazione del consigliere Giacomo Rossi, di Civici Marche –. L’interrogazione riguarda un’arteria strategica per la provincia di Pesaro e Urbino e la società riferisce che la segnalazione del cantiere coinvolga anche una tratta della galleria, direzione mare, in quanto il risanamento è in corso a ridosso dell’uscita da essa. Nell’immediato dell’allestimento del cantiere si è verificato un incidente, a causa della velocità di percorrenza eccessiva, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Questo evento ha comportato l’installazione di un autovelox".

Oltre a chiedere lumi sulle tempistiche, Rossi ha evidenziato l’assenza di una segnaletica luminosa nella galleria. A ciò, Baldelli ha riportato che Anas abbia "avanzato una richiesta per ulteriori finanziamenti specifici che riguarderanno anche l’adeguamento di impianti tecnologici, secondo le linee guida Anas 2009 per la sicurezza delle gallerie". Soddisfatto per avere avuto delle risposte che cercava da tempo, ma arrabbiato per le modalità con cui siano arrivate, Rossi ha detto di aver dovuto ricorrere all’interrogazione "perché Anas, una società partecipata pubblica, risponde a un consigliere regionale che debba e possa essere contattata solo tramite il proprio addetto stampa. È vergognoso. Per altro, da Anas aspetto risposta ad altre tre richieste, riguardanti: ponte sul Candigliano, pulizia delle cunette sulla Sp257 e alcuni accessi alla stessa Sp257. I lavori sul viadotto Pagino sono infiniti e Anas ha messo un dissuasore pericolosissimo, che provoca frenate improvvise. Tra l’altro, non c’è segnaletica d’emergenza luminosa, cosa altrettanto assurda. Sul viadotto, tutt’oggi operano due persone, ecco perché i lavori sono eterni e finiranno in primavera. Se Anas non dovesse rispondermi, in ogni Consiglio regionale riproporrò un’interrogazione e ne porterò a conoscenza le negligenze e i lavori non fatti".

Nicola Petricca