Galleria della Guinza, lavori sempre più vicini. Nominata la commissione per la gara d’appalto

I lavori per aprire la Guinza si stanno avvicinando. E’ stata nominata la Commissione per assegnare l’appalto. Entro dicembre si avrà il nome della ditta aggiudicataria dei lavori di adeguamento del traforo. Lo scrive il deputato di Fd’I Antonio Baldelli, che fa parte anche della commissione trasporti della Camera: "Concreti passi in avanti per sbloccare un’opera attesa da oltre 40 anni. Il 22 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle offerte a seguito della gara europea, mentre nei giorni scorsi è stata nominata la Commissione che dovrà scegliere, entro l’anno, la ditta aggiudicataria. Nel luglio scorso, il Ministero dell’ambiente aveva approvato la Via per l’adeguamento della galleria della Guinza, dando seguito all’approvazione, da parte del Cda Anas, dell’adeguamento della galleria e del tratto fino a Mercatello, rispettivamente i lotti 2 e 3 della E78 Fano-Grosseto.

Provvidenziale ai fini dello sblocco dell’opera era stato il finanziamento deliberato il 27 dicembre dell’anno scorso dal Cipess, presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pari a 150 milioni di euro per l’adeguamento della Galleria a Mercatello sul Metauro.

Guardando dunque il succedersi delle date delle ultime attività, si può ben comprendere come l’iter che porterà alla realizzazione di un’opera molto attesa, non solo dalla provincia di Pesaro Urbino ma da tutta la regione, proceda molto velocemente. Un successo che porta la firma del presidente della regione Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, affiancati dalla filiera istituzionale che ha visto noi deputati del territorio fungere da cinghia di trasmissione tra governo regionale e quello nazionale a guida Giorgia Meloni".