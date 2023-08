Galleria della Guinza, Mercatello non ci sta "Troppo traffico, non possiamo reggerlo"

di Andrea Angelini

Mercatello il ruolo di vittima sacrificale l’ha già fatto una volta ai tempi della costruzione della Guinza e, adesso che quella galleria si vuole aprire, non intende farlo di nuovo. "Siamo favorevoli all’apertura della Guinza - spiega il sindaco Fernanda Sacchi, che è anche presidente dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro - ma serve un criterio che guidi quest’intervento, non vogliamo che la politica metta soltanto la bandierina per prendersi i meriti dell’apertura, serve un progetto concordato col territorio".

A spaventare la Sacchi, e non solo, è il flusso di traffico di 2500 veicoli al giorno previsto, che costeggia il centro abitato, Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia, gira davanti al chiosco del paese, passa per una stradina stretta stretta davanti alle case popolari e sfiora case di campagna che si affacciano su via Ca’ Lillina, la strada che collega la viabilità ordinaria all’inizio dei viadotti che portano alla Galleria della Guinza. "Oltre all’adeguamento dei lotti 2 e 3 è in programma anche l’adeguamento della strada di Ca’ Lillina. Quello proposto però è scellerato. Così facendo si mette in ginocchio un altra volta Mercatello: la mia paura è che per arrivare a un traguardo si passi sopra a tutte le istanze del territorio. Mi auguro che la Regione abbia rispetto dei cittadini e dei comuni coinvolti".

La soluzione sarebbe la realizzazione del lotto 4, un passante che mette a riparo il centro di Mercatello. Dove è finito? "Quel lotto non è finanziato, la progettazione è arrivata fino alla Valutazione di impatto ambientale ma non ci sono le risorse per realizzarlo. Ho avuto un incontro con il commissario straordinario Simonini qualche giorno fa ed è stato un colloquio disarmante, l’impressione è che la figura del commissario per quanto acceleri le procedure generi poco confronto e concertazione. Si tracciano linee sulle carte senza avere in mente qual è la realtà".

Non è però una novità che la "nuova" Fano-Grosseto salirà da Fermignano verso Urbania, Sant’Angelo e attraverserà Mercatello sulla viabilità ordinaria, infilandosi in una provinciale stretta, a Ca’ Lillina, che nel tratto iniziale attraversa una zona residenziale per poi, all’altezza della località Sassorotto, con una nuova grande rotatoria innestarsi nelle opere già realizzate... "Non do responsabilità alla Regione attuale, sono decisioni prese in passato, quando soltanto Urbania e Mercatello si opposero e proposero di salire per lotti funzionali da Santo Stefano di Gaifa secondo il vecchio tracciato, mentre Sant’Angelo in Vado con l’allora sindaco Luzi era fermamente convinto per questa soluzione. In conferenza dei servizi noi mettemmo numerose prescrizioni per cercare di salvare il salvabile, o per lo meno di attutire l’impatto dell’opera. Purtroppo quando si è in un territorio bisogno trovare una quadra, al costo di litigare, ma deve uscire una posizione univoca: al tempo fummo divisi e sottostammo a quello che ci fu proposto dalla Regione". Quelle scelte ora presentano il conto… "E’ inutile ricevere dalla Regione 933mila euro destinati alla valorizzazione del borgo e poi vedersi ricadere addosso un flusso di macchine che strade come le nostre non possono reggere.Un intervento miope tracciato a tavolino che non considera la realtà e la vita del nostro paese. L’adeguamento della sede stradale richiederebbe anche l’abbattimento di 156 piante tra cui moltissime querce centenarie che ora costeggiano la strada. Confidiamo sul Presidente Acquaroli, sull’assessore Baldelli e sull’architetto Goffi, ai quali abbiamo chiesto un incontro, mentre come consiglio comunale un incontro lo abbiamo chiesto anche al commissario Simonini, dal quale però ancora attendiamo risposta".