Galleria Nazionale, nuovi arrivi

La recente acquisizione del cosiddetto Codice Santini ha riacceso i riflettori sulla politica delle acquisizioni e dei depositi in atto da anni presso la Galleria Nazionale delle Marche. L’antico e prezioso volume entrato il 19 febbraio nelle collezioni di Palazzo Ducale è infatti l’ultimo di una serie di nuovi ingressi che – secondo quanto affermano dalla Galleria – è destinata ad incrementarsi presto. "Con l’ampliamento degli spazi espositivi del secondo piano – dicono dall’ente guidato dal direttore Luigi Gallo – si è riuscito a dare spazio alle opere più recenti, tra cui due paesaggi di Alessio De Marchis acquistati qualche anno fa, oltre a molte opere provenienti dal ricco deposito a lungo termine di dipinti e ceramiche della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Altro cospicuo gruppo di opere concesse in deposito, che riempie una lunga sala del secondo piano, è quello delle ceramiche istoriate, vero vanto dei tanti centri del Ducato che eccelsero in quella produzione. Tra questi, capolavori assoluti come il rinfrescatoio dei Duchi e pregevoli coppe e piatti di Maestro Giorgio da Gubbio o di Francesco Xanto Avelli". Degli ultimissimi anni è l’acquisto, da un collezionista di Senigallia, della Natività del Battista di Pellegrino Tibaldi, che affianca la Visitazione già di proprietà del museo, entrambe parti di una predella smembrata. Ma non è tutto: "Un altro importante ingresso di opere marchigiane nelle collezioni della Galleria si è avuto nel 2022 con il progetto del Ministero ‘Cento opere tornano a casa’, che ha riportato a Urbino cinque pale d’altare finora nei depositi della Pinacoteca di Brera, dove erano giunte a seguito delle requisizioni napoleoniche: due opere di Federico Barocci, una di Cristoforo Roncalli e due di Simone Cantarini". Ma non solo quadri e ceramiche: nel 2023 dal mercato antiquario è stato comprato un mobiletto in ebano e avorio di Francesco Maria II Della Rovere.

Giovanni Volponi