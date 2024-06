Galleria Roma, altro tentativo. Ecco l’idea per rimetterla in sesto

Grandi sfere bianche sospese sotto un soffitto a lucernaio. "Per Galleria Roma abbiamo chiesto un restyling luminoso – osserva l’assessore Riccardo Pozzi –: direi che i progettisti hanno colto nel segno". Pubblichiamo le immagini del progetto di riqualificazione elaborato dai designer Barbara Balassone e Gianluca Mazzari che potrebbe interessare Galleria Roma. Il condizionale è d’obbligo perché l’area è privata ad uso pubblico. L’amministrazione comunale, già quattro anni fa, mostrò l’intenzione di trovare un accordo con i privati con l’obiettivo di inserire anche Galleria Roma nel piano di recupero del decoro urbano che ha interessato anche via Passeri e via Curiel. A frenare il piano hanno influito i due anni di pandemia. E non solo. "Come Comune – continua Pozzi – ci siamo impegnati a portare avanti, insieme al condominio, un intervento di riqualificazione dove loro si sono fatti carico di realizzare le analisi strutturali, considerando che sotto ci sono i garage. I privati, inoltre, sono intervenuti sulla copertura. Il Comune si è impegnato ad intervenire sulla pavimentazione e su un restyling che preveda un arredo urbano dall’estetica riqualificante. L’idea dell’amministrazione, infatti, è stata quella di valorizzare la galleria commerciale e residenziale anche come spazio pubblico per accogliere piccole iniziative culturali. La convenzione che verrà fatta dovrà essere approvata sia dal Comune che dall’assemblea condominiale".

I rendering che pubblichiamo, quindi sono relativi all’incarico dato dal Comune a due professionisti per evocare l’atmosfera del nuovo ambiente, qualora Comune e privati dovessero trovare piena intesa. "Questo consentirà – conclude Pozzi – al Comune di andare avanti e poter contare a tutti gli effetti di una piazzetta coperta nel cuore del centro storico. Il primo input ai progettisti è stato quello di rendere più luminosa l’area e ricca di elementi naturali. Come mostrano gli arredi sono previste alcune sedute di design, delle installazioni e delle essenze verdi. Abbiamo chiesto ai designer di elaborare un restyling in sintonia con la riqualificazione fatta in questi anni. L’obiettivo è anche quello di stimolare il passeggio in quella zona, a beneficio delle attività presenti, sperando così di limitare o eliminare del tutto la bruttura dei locali commerciali sfitti".

E’ dal 2000 che la riqualificazione di Galleria Roma è entrata nel dibattito cittadino. L’evolversi della situazione sarà materia della nuova giunta. Intanto l’attuale ha messo a bilancio nel Piano triennale delle Nuove opere (2024-2026) 300mila euro di investimento finalizzati alla realizzazione del progetto di restyling e coperti con il Piano delle alienazioni.