Galleria Roma, era ora. Lavori finalmente iniziati: "E stoppiamo i bivacchi"

Il frastuono dei martelli pneumatici ha reso concreto il miraggio: i lavori di riqualificazione alla Galleria Roma sono iniziati. Il cartellone del cantiere dà una stima sulla consegna: 22 dicembre 2025. Se tutto va come dovrebbe, prima di Natale, lo spazio privato a uso pubblico nel cuore del centro storico cambierà volto. "Finalmente – è il commento di un residente –. Frequento la zona perché ci abito. Di sera con diversi vagabondi che qui bivaccano non è sempre piacevole attraversare la Galleria Roma. Non si sa mai come le persone, se ubriache, possano reagire. Ora con il pavimento nero e tanti negozi sfitti è un po’ triste. In tanti evitano di passarci, anche se è una scorciatoia. Ma ho visto il disegno all’esterno del cantiere: dalla ristrutturazione pare che si recuperi molta luminosità. E’ un bel progetto: magari stimolerà il passeggio. Maggiore movimento sarà un deterrente ai bivacchi anche pomeridiani".

Il sentimento del residente è ampiamente condiviso dai commercianti che operano nei negozi attivi all’interno e nei paraggi della Galleria. Il 23 gennaio scorso – quando la giunta Biancani ha messo nero su bianco la servitù ad uso pubblico dello spazio, prerequisito al progetto di riqualificazione – il coro degli operatori economici è stato unanime, ben sintetizzato da una di loro la quale disse: "Il progetto è molto bello– disse –, ma credo che sarà utile solo se allontanerà l’idea che Galleria Roma sia un luogo dove è poco raccomandabile passare. Eliminare il via vai dei tossici che hanno fatto di via Roma il loro ritrovo è necessario".

Il cantiere è finanziato dall’amministrazione comunale, nonostante lo spazio sia privato. "E’ una riqualificazione da 300mila euro – spiega l’assessore Riccardo Pozzi –. Il cantiere, come da programma, è iniziato nel mese di settembre e si pone l’obiettivo di svolgere le lavorazioni più impattanti prima del periodo delle festività invernali. Due sono gli elementi principali del restyling: la nuova pavimentazione, composta da lastre in gres effetto pietra e il progetto di illuminotecnica". L’assessore si riferisce alle lampade molto grandi a forma di sfera che scendono sotto un tetto che fa filtrare la luce diurna. "Sarà un effetto che ridarà luce ai quattro ingressi di piazzale Lazzarini, via Curiel, via Cattaneo e Borgomozzo – conclude Pozzi –. Lo spazio si arricchirà di sedute singole, di due rampe e di altri accorgimenti per migliorare l’accessibilità dello spazio che sarà dotato anche di un “sistema verde” concepito all’interno di fioriere circolari in ferro zincate e verniciate a caldo".