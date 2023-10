Galleria “Rossini“, in mostra gli acquerelli di Aldo Astolfi

Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38. Oggi alle 16 si inaugura la personale di Aldo Astolfi (1941-2021) “Acquerelli“, promossa dal Comune e Pesaro Musei nell’ambito del percorso di Pesaro Capitale Italiana della cultura 2024. Visitabile fino al 3 novembre, l’esposizione presenta il lavoro dell’artista scomparso nel 2021, stimato insegnante di tecnica dell’acquerello per la Scuola d’Arte Città di San Marino e Rimini che era affascinato dai vecchi oggetti capaci di comunicare come per incanto la loro vita vissuta. Obiettivo della mostra è fare conoscere le opere di Astolfi e ricordarlo. Per l’inaugurazione momento musicale con chitarra elettrica e violino a cura di Gabriel De Leoni. La mostra è visitabile: martedì-giovedì 10-13, venerdì-domenica e festivi 10-13, 15.30-18.30.

· CULTURA AL FEMMINILE

Sono ufficialmente in partenza i #Fidapalab, una serie di incontri mensili tutti al femminile. Saranno un’occasione per condividere, dialogare, raccontare storie ed esperienze in relazione a temi di grande rilievo. Il primo appuntamento, dal titolo “Fiducia“, è oggi alle 19 all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro ospiti del conte Marcucci Pinoli. L’introduzione e il laboratorio sono curati da Lisa Segatori, relatrici sono Elena Bacchielli e Raffaella Marini. L’incontro è gratuito. Aperitivo 10 euro.

l. d.