Galli, maiolicaro sorprendente

Girolamo di Tommaso Galli: un ceramista dalla doppia vita, parzialmente noto ai cultori della ceramica antica, ma ai più sconosciuto. Oggi alle ore 17 alla sala Acli (piazza Rinascimento 7) sarà fatta finalmente luce grazie ad un incontro della serie curata dalla Pro Loco Urbino, che vedrà gli studiosi Claudio Paolinelli e Walter Monacchi narrare vita, morte e miracoli di questo poco noto personaggio urbinate, famosissimo in Francia tra Cinque e Seicento. L’appuntamento, dal titolo “La maiolica istoriata di Urbino nel XVI secolo: Il ceramista urbinate Girolamo di Tommaso Galli“, prende spunto dalla pubblicazione sulla figura di Galli, da poco pubblicata da Anna Falcioni, Vincenzo Mosconi e lo stesso Monacchi, che raccoglie in una prima parte documenti d’archivio e nella seconda fa chiarezza sulla sua produzione, molto più ampia di quel che si credeva.

"Girolamo Galli – spiega Walter Monacchi – era originario di Rancitella, nasce intorno al 1550, va garzone nella bottega dei famosi ceramisti Fontana, poi si trasferisce in Liguria, ad Albissola e poi ancora a Lione, in Francia. Lì, nel 1602 è dato per morto durante una epidemia di morbillo ma in realtà lo si ritrova a Urbino, dove vive circa altri 25 anni, una sorta di seconda vita. Tra l’altro ebbe due mogli, una qui e una in Francia. Insomma un personaggio che ha molto da rivelare, sia artisticamente che nella biografia". Sue opere sono nei musei di Londra, Lione, Berlino. Nell’incontro saranno mostrate tante sue ceramiche, molte di recente attribuzione, e sarà fatto un focus sulle botteghe di maiolicari urbinati.

Giovanni Volponi