Gallo alla guida di Palazzo Ducale:: "Da qui al 2028 grandi progetti"

Lavori da portare a termine, mostre da allestire, idee da concretizzare, un sogno “ideale“ da inseguire e quattro anni ancora per provare a realizzare tutto. Luigi Gallo è stato confermato alla guida della Galleria nazionale delle Marche per un secondo mandato, fino al 31 ottobre 2028, e, contestualmente, della Direzione regionale musei Marche. Romano, 58 anni, storico dell’arte, era giunto a Urbino nell’autunno 2020 e pochi giorni dopo il suo arrivo aveva già dovuto chiudere il museo al pubblico a causa delle restrizioni per la pandemia.

I suoi primi quattro anni da direttore sono però stati ricchi di momenti rilevanti, dalle grandi mostre (come “Urbino crocevia delle arti“ e quella su Federico Barocci, curata insieme ad Anna Maria Ambrosini, che ha avuto 85mila visitatori) agli interventi su Palazzo ducale (per esempio la riapertura del Torricino sud) e non sono passati inosservati: "Mi hanno colpito e commosso le tante lettere arrivate in Direzione generale che caldeggiavano la mia riconferma, da parte di cittadini e istituzioni – racconta –. Urbino è un po’ un’Atene, piccola e con 4-5 istituzioni importanti. Qui ho lavorato abbastanza bene con tutti, specialmente con l’Isia, con cui c’è stata una collaborazione straordinaria, e anche insieme all’Università stiamo portando avanti tanti progetti. Credo di aver conquistato la fiducia degli urbinati: ci tengo, perché questa città merita un’attenzione particolare. Il mio impegno è a largo spettro, su Urbino e contestualmente sui musei nazionali delle Marche, che ora sono diventati un ente autonomo". Guardando al periodo trascorso qui, Gallo lo descrive come "molto importante, un onore grandissimo e un’enorme soddisfazione", ma anche "complesso, con la durezza di lavorare lontano dalle certezze familiari. Ricordo i primi mesi, pesantissimi, che però ci diedero la possibilità di conoscere a fondo musei e collezioni, stringendo legami. Ci sono stati anche momenti esaltanti, come l’apertura totale del secondo piano di Palazzo ducale o la mostra alle Scuderie del Quirinale, che ha reso onore a Pasquale Rotondi. A questo si aggiungono i grandi lavori finanziati dal Pnrr, occasione unica: a Palazzo ducale stiamo rinnovando gran parte degli impianti, risalenti agli anni ‘60-’70, e rivedendo l’allestimento. Fondi a cui si aggiungono altri canali di finanziamento, che ci permettono di fare interventi come il gigantesco lavoro di anossia sulle superfici lignee. In quattro anni abbiamo investito su tutti i musei, dai più piccoli, come Cingoli e Arcevia, ai più grandi, come Ascoli Piceno, che aspettava da 40 anni la sezione romana. Anche ad Ancona, eccezionale Museo archeologico, abbiamo aperto la sezione romana, restaurato lo scalone del Vanvitelli e ora passeremo al corpo cinquecentesco di Palazzo Ferretti. Nemmeno le rocche sono rimaste indietro, ci sono progetti sia per Gradara sia per Senigallia, la quale è stata completamente climatizzata e si candida a diventare una sede ideale per le mostre".

Per quanto riguarda il futuro, il direttore dice di avere già in mente alcune idee, ma almeno per il primo anno e mezzo sarà concentrato sui lavori Pnrr "da finire entro giugno 2026, che stanno restituendo nuova luce a Palazzo ducale, il quale, a metà novembre 2024, aveva già superato i 210mila ingressi annuali. Il primo grande appuntamento sarà il riallestimento dello studiolo e dell’appartamento del duca, che coinvolgerà pure gli “Uomini illustri“, e finalmente avremo anche un impianto antincendio moderno e nuove illuminazioni. A fine maggio 2025 ci sarà una mostra importante dedicata a Simone Cantarini, pittore pesarese che in qualche modo prende il relais di Barocci e nacque proprio nell’anno in cui morì l’urbinate. È l’artista che accompagna la devoluzione del Ducato allo Stato pontificio. Conterà circa 60 opere, per una mostra internazionale curata ancora da me con Anna Maria Ambrosini e Yuri Primarosa, in collaborazione con le Gallerie nazionali d’arte antica di Roma, e avrà un cuore barberiniano, che per Urbino è anche una provocazione, quasi. Infine, sogno di organizzare una mostra dedicata alle tre Città ideali, nella seconda parte di mandato. Vorrei provare a radunarle tutte qui: quella di Urbino, quella di Baltimora e quella di Berlino".

