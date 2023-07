Gallo d’Oro: da domani la grande sfida per ben 23 cantanti

Anche quest’ anno la Proloco di Petriano darà vita al Festival Gallo d’Oro, in collaborazione con il Comune e tutti i numerosi volontari, per la edizione numero cinquantuno. Il 27, 28 e 29 tre serate ricche di spettacolo per dare risalto ai giovani talenti. La prima serata vedrà la prima assoluta del “Galletto d’Oro2, esibizione canora di 12 bambini, cui verrà assegnato un premio di partecipazione. Ospite d’eccezione, Davide Scavolini che presenterà alcune sue canzoni e il suo ultimo singolo.

Venerdì invece vedrà sul palco, direttamente da Tale e quale Show ed altri programmi Rai, Antonio Mezzancella. Nella stessa serata ci sarà uno spazio dedicato alla visione del trailer del film con Giorgia Righi “Ancora volano le farfalle“ alla presenza di regista ed attori.

La serata vera e propria della gara canora sarà sabato 29 sempre a partire dalle ore 21, coi 23 cantanti selezionati in una unica categoria a contendersi il premio del brano inedito, assegnato da Emanuele Sciarra, autore ed arrangiatore per importanti artisti, i premi di primo, secondo e terzo posto del Gallo D’Oro e il premio “Borgo Incanto“. Ospite speciale “La Signora Coriandoli“ e la Banda Musicale di Fossombrone.

La giuria è d’eccezione: Raffaella Misiti, vocal coach nella scuola “Amici di Maria De Filippi“ e docente di canto poprock , Chiara Tortorella, speaker di R101, in onda tutte le mattine con “La banda di R101“ e Massimo Di Muro, produttore discografico e Vocal coach. Tutta la serata è sotto la direzione musicale del Maestro Stefano Venturi. Tutte le serate, inoltre, vedranno la partecipazione del Gruppo di Ballo del festival “Le Farfalline“. La partecipazione alle tre serate è gratuita.