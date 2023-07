Gallo d’Oro, sfida tra i cantanti La 51ª edizione oltre il mezzo secolo

Tre serate ricche di spettacolo, per dare spazio e risalto ai giovani talenti. A Gallo di Petriano arriva la 51ª edizione del Festival Gallo d’Oro, organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il Comune e con numerosi volontari, che si svolgerà il 27, 28 e 29 luglio in via Cavour.

La serata di giovedì vedrà l’esordio dell’evento “Galletto d’Oro“, esibizione canora di 12 bambini, ciascuno dei quali riceverà un premio di partecipazione. Ospite d’eccezione sarà Davide Scavolini, che presenterà alcune sue canzoni e il suo ultimo singolo “Il tuo modo di volare“. I conduttori saranno gli attori della Compagnia dialettale del Gallo. Venerdì sarà protagonista sul palco Antonio Mezzancella, imitatore di successo che ha partecipato a “Tale e quale show“ e ad altri programmi Rai, presentato da Manuelita Cialdini. A seguire, dj set e cocktail bar. Nella stessa serata ci sarà uno spazio dedicato alla visione del trailer del film con Giorgia Righi, “Ancora volano le farfalle“, alla presenza di regista e attori.

La gara canora vera e propria è in programma per sabato 29, sempre a partire dalle 21: Emanuela Rossi, direttrice di Rossini Tv presenterà i 23 cantanti selezionati e racchiusi in una unica categoria, che potranno vincere il premio per il brano inedito, assegnato da Emanuele Sciarra, autore e arrangiatore per importanti artisti, i premi per primo, secondo e terzo posto del Gallo d’oro e il premio “Borgo incanto“. Ospiti speciali saranno La Signora Coriandoli e la Banda Musicale di Fossombrone. Di giudicare i partecipanti si occuperà una giuria d’eccezione, formata da: Raffaella Misiti, vocal coach nella scuola “Amici di Maria De Filippi“ e docente di canto poprock, Chiara Tortorella, speaker di R101, in onda tutte le mattine con “La banda di R101“, e Massimo Di Muro, produttore discografico e vocal coach. La serata sarà diretta dal Maestro Stefano Venturi e l’intera manifestazione sarà ripresa da Rossini Tv. Tutti e tre i giorni, inoltre, vedranno la partecipazione del gruppo di gallo del festival, “Le Farfalline“. In aggiunta, come evento collaterale, sabato 29, alle 14,30, Sciarra terrà un laboratorio di scrittura nel Centro civico di Gallo, aperto a tutti, prenotando al numero 329 6241966. La partecipazione alle tre serate è gratuita, per informazioni: www.prolocopetriano.it.

Nicola Petricca