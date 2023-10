Gamba maciullata sotto il trattore. Ferito 42enne. Arriva l’eliambulanza

Grave incidente, ieri pomeriggio, a Magliano di Cuccurano. Un uomo è rimasto incastrato con una gamba sotto la cabina del trattore a cingoli che stava manovrando, lungo un terreno. L’agricoltore, 42 anni, ieri alle 17,40 circa, stava manovrando il mezzo quando per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato, facendolo cadere e ferendogli gravemente una gamba. Sul posto i pompieri di Fano e il 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza.