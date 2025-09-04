Gambini ai vertici di Cna Industria

Un pesarese, Luigino Gambini, fondatore della Gambini Meccanica, è il nuovo presidente di Cna Industria delle Marche. Una nomina che corona una storia aziendale che dura da ben 48 anni. Da impresa artigiana a industria tecnologica la Gambini Meccanica si sviluppa su una superficie di 9mila metri quadri e conta quasi 80 dipendenti. Non a caso la Gambini meccanica con i suoi prodotti di punta (organi meccanici ad alta precisione, cremagliere, pignoni, ingranaggi), esporta in ben 54 paesi in tutto il mondo.

Nei giorni scorsi hanno fatto visita all’azienda pesarese il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, il segretario di Cna Marche, Moreno Bordoni e il segretario Cna provinciale Antonio Bianchini. Luigino Gambini ormai da anni è uno dei protagonisti della vita associativa pesarese e provinciale ed è molto conosciuto negli ambienti imprenditoriali perché ha fatto parte prima di Confapi, quindi di Confindustria ed ora è diventato un punto di riferimento all’interno della Cna regionale.

"La Gambini meccanica – ha detto Moreno Bordoni – rappresenta oggi un fiore all’occhiello dell’industria manifatturiera della nostra regione". "Sono onorato di questa nomina – ha detto Gambini - che in qualche modo riporta il mio cuore a casa. Mio padre Sergio è stato infatti uno dei fondatori della Cna di Pesaro. La mia lunga esperienza in questo settore mi porta a dire che oggi la qualità italiana è l’unica arma vincente"