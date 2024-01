Gambini: "Così l’Europa fa danni alla nostra agricoltura"

"I vincoli posti dalla nuova Politica agricola comunitaria rischiano di distruggere la nostra agricoltura: bisogna rivedere la normativa". A dirlo è Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, che parla come agricoltore e presidente di una cooperativa incentrata sul biologico, Terrabio, riportando le preoccupazioni degli agricoltori soci e clienti, disseminati nel centro Italia, verso la disciplina varata dall’Unione europea e recepita dal Governo. "La Pac ha tagliato enormemente i contributi per le aziende, ma soprattutto ha introdotto l’obbligo delle rotazioni di colture e di non lavorare i terreni nel periodo che sarebbe adeguato – spiega – . L’obbligo della rotazione impone di non seminare un campo con lo stesso cereale in anni consecutivi e questo ci penalizza, soprattutto il centro Italia, per esempio diminuendo esponenzialmente le produzioni di grano duro, attorno a cui si sono create delle filiere. Il non poter lavorare i campi nel periodo che sarebbe adeguato danneggia i terreni, in particolare i nostri, perché argillosi: dovendo rimetterci mano in primavera, li si destruttura, sia dal punto di vista agronomico, sia da quello ambientale. Ci sono poi altri vincoli che contribuiscono a togliere scelta imprenditoriale, tra cui il ‘set aside’ obbligatorio, cioè tenere sempre il 4 per cento dei propri terreni a riposo, ora valido anche per le aziende biologiche, cosa mai avvenuta prima. Tant’è che molti stanno pensando di non chiedere più contributi all’Ue, perché così non ne vale la pena, o di abbandonare la coltivazione".

La Pac è l’asse primario degli aiuti alle aziende agricole e fu introdotta nel 1962. Il suo scopo era anche mantenere un prezzo contenuto dei prodotti al consumo, dando sostegno alle aziende, "ma così si otterrà l’effetto opposto – commenta Gambini –. Mi sorprende che tutte le parti del settore agricolo abbiano condiviso la riforma e da mesi attendo di vedere azioni forti contro la normativa, come ce ne sono state in Francia e Germania, ma ancora nessuno si è mosso, nemmeno i sindacati. Perciò ho scritto al Ministero, all’assessore regionale Andrea Maria Antonini e a Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei deputati, perché la questione va rivista insieme. Ho la massima fiducia che il ministro Francesco Lollobrigida ci metta mano: non possiamo andare in una direzione contraria rispetto agli obiettivi virtuosi fissati con l’istituzione del nuovo Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, penalizzando le produzioni d’eccellenza del Paese".

Nicola Petricca