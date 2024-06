Gambini e il ballottaggio: "Correremo da soli"

di Francesco Pierucci

Maurizio Gambini risponde al telefono mentre sta mangiando delle ciliegie. A spasso nella campagna urbinate. Ce lo racconta appena apre la telefonata. Bene, ma a noi interessa sapere come è andata la maxi riunione con la sua coalizione. Quali strategie metteranno in campo e se ci sarà un’alleanza. Gli altri due candidati, ieri, hanno preferito mantenere un profilo basso, oggi decideranno il piano fino al 23 giugno.

"Correremo soli", esclama.

Ce la farete? Come vede il ballottaggio?

"Con il numero di candidati dall’altra parte era automatico avere questo risultato. Anzi poteva essere peggiore. Quello di Urbino è un caso unico in Italia: il 48% al primo turno e gli avversari con il triplo dei candidati. Inoltre se non fossimo stati capoluogo di provincia avremmo già vinto con il 65%. Altra dimostrazione che essere o non essere riconosciuti come capoluogo fa la differenza, per tutti".

Quindi un primo bilancio?

"Siamo i vincitori di questo turno avendo avuto il più alto risultato contro due con molti componenti nelle liste. Ora andiamo avanti con molta serenità come abbiamo fatto finora. In queste due settimane incontreremo le persone, continueremo a lavorare confermando che Città concreta è una coalizione compatta e che vuole governare bene. E sopratutto non facciamo “acrocchi“ con nessuno. Vogliamo collaborare con i cittadini per lavorare e chiediamo a loro il parere e il consenso".

Quando dice niente “accrocchi“ intende dire che non si alleerà con Maria Francesca Crespini?

"Non se ne parla proprio. È un film già visto e non lo voglio far rivedere ai cittadini. Non ho niente contro Crespini o la sua lista ma noi vogliamo lavorare con il pieno consenso dei cittadini. Ho valutato che è meglio dare un governo certo. La nostra attuale maggioranza ha consiglieri seri, altrimenti saremmo già stati commissariati e ci sarebbero stati problemi per Urbino. La nostra squadra ha esperienza e i nuovi membri hanno voglia di fare, entusiasmo e idee. Ognuno poi lavora e non fa politica di mestiere. Credo sia una bella differenza".

Se non dovesse farcela?

"Significherebbe ingessare la città. E questo avverrebbe in un momento storico delicato perché ci sono progetti importanti in corso tra Pnrr, alluvione, finanziamenti ottenuti e progetti in costruzione. Se ora si ingessasse il governo di Urbino si rovinerebbe la città, i cittadini lo capiranno. Se si vuole fare un volo pindarico lo si può fare, ma sarebbe un rischio. Non vogliamo governare per forza ma a favore dei cittadini, con il loro consenso".

Invece dopo questa esperienza cosa ha capito essere una forza della sua squadra?

"Non dividiamo la gente, siamo inclusivi. Non esclusivi. Gli altri chiedono il voto contro qualcuno noi lo facciamo per includere. In questi dieci anni abbiamo lavorato con tutti e per tutti. Nessuno è stato escluso. Non è una cosa da poco".

Francesco Pierucci